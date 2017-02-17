الجيل يمزق شباك وج برباعية 

حقّق الفريق الكروي الأول بنادي الجيل فوزاً كبيراً ومستحقاً على ضيفه فريق وج بأربعة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الجمعة على ملعب الامير عبدالله بن جلوي بالاحساء، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ ٢١ من دوري الدرجة الأولى السعودي للمحترفين.

دخل فريق الجيل هذا اللقاء بحذر حيث لم يحالفه الحظ من التسجيل في مرمى وج حيث انتهى الشوط الاول بالتعادل السلبي لكلا الفريقين ، ‎ودخل فريق الجيلاوي في الشوط الثاني بشكل مغاير، حيث بدأ لاعبوه بشنّ الهجوم المكثّف على مرمى وج، وفي اول دقيقه من بداية الشوط الثاني استطاع المهاجم يوسف عمر من افتتاح اول الاهداف برأسية استغلها من غلطة الحارس لفريق وج ، و استمر فريق الجيلاوي بالضغط على مرمى وج، حتى تمكن اللاعب عبدالرحيم الدباس من احراز الهدف الثاني في الدقيقه ٧٠ وأضاف المهاجم عبدالفتاح آدم من تسجيل الهدف الثالث والرابع في الدقيقه ٧٣ و ٧٧ ، فيما سجل فريق وج هدفين عند الدقيقه ٨٢ و الدقيقه ٩٠ واطلق حكم المباراة صافرته معلناً فوز فريق الجيلاوي