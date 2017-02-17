رئيسا أركان تركيا وأمريكا يتوافقان بشأن محاربة التنظيمات الإرهابية

توافق رئيس هيئة الأركان العامة التركية خلوصي أكار، اليوم الجمعة، مع نظيره الأمريكي جوزيف دانفورد، على مكافحة المنظمات الإرهابية في العراق وسوريا، وعلى رأسها تنظيم داعش وحزب العمال الكردستاني، الذي تحظره أنقرة، حسب وكالة الأناضول للأنباء التي تديرها الدولة.

ونقلت الأناضول عن بيان لرئاسة الأركان التركية، اليوم الجمعة، أن أكار ودانفورد عقدا اجتماعاً على مستوى الوفود في قاعدة إنجرليك العسكرية بولاية أضنة جنوبي تركيا، حيث أظهرا تطابق الآراء حول مكافحة التنظيمات الإرهابية لتحقيق الأمن في المنطقة.

وأضاف البيان أن أكار أكد لنظيره الأمريكي، أنه “من خلال عزم وإصرار الجيش السوري الحر، المدعوم من قبل القوات المسلحة التركية في إطار عملية درع الفرات تم تحقيق نجاح كبير في المنطقة، وأن المهجّرين بدأوا بالعودة إلى الأماكن التي تم تحقيق الأمن فيها”.

وأشار أكار إلى أنه “تم الانتقال إلى عملية البحث والتمشيط في منطقة الباب بسوريا، بعد السيطرة عليها إلى حد كبير”، وأن بلاده “ستستمر في الدفاع عن وحدة الأراضي العراقية والسورية، وكذلك محاربة جميع التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها داعش”.

وحسب البيان لفت رئيس الأركان التركي إلى “الأهمية الكبيرة للدعم المتزايد الذي ستقدمه قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة” في هذا الإطار.

تجدر الاشارة الى أن أنقرة تتهم واشنطن بدعم مسلحين أكراد في سوريا مناوئين لها.