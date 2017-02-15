امانة الشرقية :انخفاض منسوب تجمعات مياه الامطار وأنسياب الحركة المرورية في جميع الطرق

كشفت امانة المنطقة الشرقية عن انخفاض تجمعات مياه الأمطار بشكل كبير، فيما اكدت انه تم افتتاح جميع الانفاق التي تم اغلاقها احترازيا.

واوضح مدير عام ادارة العلاقات العامة والاعلام المتحدث باسم امانة المنطقة الشرقية محمد بن عبدالعزيز الصفيان في بيان صحافي. ان امانة المنطقة الشرقية قامت بافتتاح الإنفاق الرئيسية والتي تم اغلاقها احترازيا، وذلك بعد ان تهيئتها بشكل كامل للحركة المرورية، مشيرا الى انخفاض منسوب المياه في الشوارع والطرقات وخاصة بعد توقف موجة الامطار التي شهدتها المنطقة الشرقية على مدى اليومين الماضيين، والتي كانت تعادل حالة مطرية لعام ونصف.

ولفت الى انسيابية الحركة في الكثير من الشوارع والطرق الرئيسية وخاصة بعد ان انهت الفرق الميدانية عمليات سحب مياه الامطار في أماكن تجمعاتها في بعض الاحياء، لافتا الى ان شبكات ومحطات تصريف الامطار تعمل حاليا بكامل طاقتها الاستيعابية وبشكل طبيعي في الاحياء المخدومة بمحطات تصريف مياه الامطار .

وكشف انه تم تخصيص مئات المعدات والاليات والفرق الميدانية للتواجد بشكل مكثف في الاحياء الغير مخدومة بشبكات تصريف مياه الامطار، والتي ستقوم بسحب المياه المتجمعة وتنظيف الشوارع ، موضحا ان الامانة قامت بالتعامل مع جميع البلاغات التي وصلتها عبر هاتف الطوارئ ٩٤٠ بنسبة كبيرة جدا، والتي بلغت 540 بلاغ اضافة الى ان الامانة قامت بتشكيل فرق عمل للمتابعة والتقييم والتاكد من مدى تطبيق خطة التعامل مع موسم الامطار .

وشدد على ان امانة الشرقية تعمل حاليا على تقييم عام لخطة التعامل مع موسم الامطار وانه سيتم دراستها والتاكد من معالجة اي اخطاء بهدف تطوير الخطة بشكل عام للتعامل مستقبلا مع موسم الامطار لافتا الى ان الامانة تعمل جاهدة على تطوير اداء عملها والارتقاء بجهودها لتقديم خدمات مميزة للمستفيدين.