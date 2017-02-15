بعد فوزه على الأهلي .. العالمي وصيفا للزعيم حتى إشعار اخر

حقق النصر فوزاً غالياً على الأهلي بهدفين دون مقابل في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الجمعة، ضمن مباريات الجولة الـ 19 من دوري جميل للمحترفين.

وسجل هدف النصر لاعب وسطه يحيى الشهري عند الدقيقة الأولى من الزمن بدل الضائع من الشوط الأول، وفي الشوط الثاني لم تفلح التغييرات التي أجراها جروس في عودة الأهلي، وقام الحكم بطرد لاعب الأهلي العراقي سعد الأمير بسبب تدخله العنيف مع مهاجم النصر محمد السهلاوي، وتمكن نايف هزازي من تسجيل الهدف الثاني للنصر من ضربة جزاء ارتكبت عند الدقيقة 92.

وشهدت المباراة مشاركة الحارس الدولي وليد عبدالله الأولى مع فريقه النصر بعد انتقاله من الشباب، وتمكن من صد عددٍ من الكرات الخطيرة.

وبهذه النتيجة ارتفع النصر برصيده من النقاط إلى 41 ليصعد إلى المركز الثاني، فيما تجمد رصيد الأهلي عند 40 نقطة ليتراجع إلى المركز الثالث في ترتيب الدوري.