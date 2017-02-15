الوحدة يتغلب على الاتفاق 2-1 في الدوري السعودي لكرة القدم

سرق المهاجم مختار فلاته الأضواء في مكة المكرمة عندما قاد الوحدة إلى انتصار ثمين على الاتفاق ٢-١ في المباراة التي احتضنها ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية ضمن الجولة ١٩ من دوري جميل للمحترفين وسط حضور ١٣٨١ من المشجعين، وتذوق “الفرسان” طعم الفوز بعد غياب عنه لثلاث جولات تجرع خلالها “الأحمر” ثلاث خسائر متتالية جعلته في المركز الأخير، لكن مختار وزملائه وبقيادة المدرب المصري عادل عبدالرحمن تجلوا في “الشرائع” واسعدوا أنصارهم بالنقاط الثمينة والفوز الخامس في الدوري وتمسكوا بحظوظهم في البقاء مع الكبار عندما تقدموا الى المركز ١٢ برصيد ١٦ نقطة، في المقابل واصل “فارس الدهناء” نتائجه المخيبة للآمال واصبح مدربه الأسباني كارلوس جاريدو مهدداً بالإقالة كونه ابتعد بالفريق عن طعم الانتصارات للجولة التاسعة على التوالي وهو ما ادخل الفريق نفقاً مظلماً، وتجمد بذلك رصيده عند ٢٢ نقطة في المركز الثامن.

اسعد مختار فلاته مدرج فريقه قبل نهاية الشوط الأول عندما تكفل بتنفيذ ركلة جزاء احتسبها الحكم محمد القرني ووضعها في الشباك هدفاً اولاً “٤١”، لكن الحارس الوحداوي عبدالله ال عراف كان له رأي آخر مع بداية الشوط الثاني عندما ارتكب خطأ فادح خلال تعامله مع كرة عرضية للاعب الوسط محمد الكويكبي اذ خرج من مرماه لإبعادها لكنه لعبها بالخطأ في مرماه هدف التعادل “٤٩”، وارتقى فلاته لكرة عرضية بقدم لاعب الوسط الأوروغوياني ادولفو ليما لعبها برأسة بطريقة رائعة في الشباك هدفاً ثانياً “٥٩”.