إطلاق أول مبادرة لرفع الثقافة القانونية في المجتمع

دشن عدد من الصحفيين والقانونيين السعوديين مبادرة تطوعية بمواقع التواصل الاجتماعي تهتم بنشر الثقافة القانونية، عبر طرح أكثر القضايا والجوانب القانونية التي تهم شرائح المجتمع، وأخذ المتطوعون على عاتقهم استقبال الاستفسارات القانونية من المواطنين والمقيمين بالمملكة، عبر نوافذ المبادرة بمواقع تويتر وانستقرام وسناب شات.

وقال سعود العيد المتحدث باسم المبادرة

لـ”( المناطق )”إنه يعمل بالمبادرة فريق من الصحفيين والقانونيين والمصممين المتطوعين بهدف إخراج محتوى قانوني مبسط عبر طرح القضايا والمسائل القانونية من قبل القانونيين والعمل على صياغتها تحريريًا من قبل الصحفيين المتطوعين بالمبادرة وإخراجها للجمهور بكل احترافية لإخراج المحتوى بقوالب الانفوجرافيك، والموشن جرافيك، والتي تعتبر أكثر القوالب الصحفية الحديثة تأثيرًا وإيصالًا للمعلومة.

وبيَّن أن المبادرة القانونية التي اتخذت من اسم (قانون – Law) شعارًا لها تعد الأولى من نوعها من حيث التفاعل المباشر مع الجمهور ونشر الثقافة القانونية، عبر حساب تويتر وانستقرام (_saudilaw) وسناب شات (saudi-law)، والتي تجاوز عدد متابعيها والمتفاعلين معها حاجز الـ60 ألف متابع وعشرات الملايين من مرات المشاهدات للمحتوى الذي تقدمه المبادرة