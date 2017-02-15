 رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية يستقبل وزير الخارجية | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 21 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 18 فبراير 2017 ميلاديا

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رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية يستقبل وزير الخارجية

رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية يستقبل وزير الخارجية
واس - ميونخ

استقبل فخامة الرئيس الدكتور أشرف غني أحمدزي رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية في مقر إقامته بمدينة ميونخ في ألمانيا، معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير.
وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين والجهود الإقليمية والدولية لمكافحة الإرهاب علاوة على بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية.

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