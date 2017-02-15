4 معلومات غير صحيحة يتم تداولها عن حساب المواطن

أكد برنامج حساب المواطن أن الكثير من المعلومات المتداولة عن شروط التسجيل إضافة إلى المشمولين والمستفيدين من البرنامج ليست صحيحة، ولم يتم التصريح بها من أي مصدر رسمي.

ومن أبرز المعلومات أن من كان دخله الشهري يتخطى حاجز الـ 20 ألف لا يحق له التسجيل، حيث تم التعامل مع المثال التوضيحي في هذا الجانب على أنه حقيقي، إلا أن المعلومة الصحيحة في هذا الجانب بأن التسجيل لا يشترط فيه حد أعلى، كون السياسات لم تقر حتى الآن، وسيتم اعتمادها بعد انتهاء فترة التسجيل.

وقال حساب المواطن إن راتب الزوجة لم يتم حتى الآن التأكيد على أنه سيتم احتسابه ضمن الدخل الأساسي للأسرة كون المرحلة الحالية هي مرحلة الإفصاح عن كامل المعلومات ومنها دخل الأسرة، وسيتم إقرار السياسات بحسب الخطة لاحقا.

وحول إضافة المرأة بصفة دائمة كتابعة في سجل الأسرة، أشار حساب المواطن إلى أنه يحق للمرأة التقدم كربة أسرة أو مستقلة متى ما انطبقت عليها الشروط.

كما أوضح برنامج حساب المواطن أن إيقاف الحساب البنكي أو عدم نشاطه لا يعني عدم أحقية الشخص بالتسجيل، ولكن يتعين عليه تنشيط حسابه أو فتح حساب جديد ليتمكن من الحصول على البدل وقت الصرف.