 3 نصائح تجنبكم الأمراض التي تسببها وسائد النوم | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 21 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 18 فبراير 2017 ميلاديا

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3 نصائح تجنبكم الأمراض التي تسببها وسائد النوم

3 نصائح تجنبكم الأمراض التي تسببها وسائد النوم
المناطق - وكالات

في دراسةٍ جديدة لأخصائيّ الحساسية والمناعة الأمريكي كيري ليبنجرKerry LeBenger، أكد أنّ الوسائدَ التي نستخدمها للنوم، تحتوي على كتَلِ غبارٍ صغيرة قد تكون مضرّة بالصحة.

وقال ليبنجر: إنّ ملايين الخلايا الجلدية تسقط من كلّ شخص يوميًا، ونظرًا الى أننا ننام لأوقاتٍ طويلة خلال ساعاتِ الليل، ينتهي المطافُ بدخول هذه الخلايا داخلَ الفراش.

ولفت الطبيب إلى أنّ هذه الخلايا، لا يجب أن تسبّب أيّ مشاكل صحيّة، لأنّ سقوطها أمر طبيعي، لكنّ المشكلة تكمن عند وجود هذه الخلايا على الوسائد، وتصبح نسبةُ الرطوبة عاليةً بسبب الدفء، ما يؤدي الى تكوّن ذرّات الغبار المضرّة.

وعلى ذلك، يصبح وجودُ كتلِ الغبار الصغيرة، مسبّبةً أنواعاً عدة من الحساسيات ومشاكل في الأنف، والتهابات في الجيوب الأنفية.

وفي هذا السياق قدّم النصائح التالية لتجنّب هذه الأضرار:

– شراء الأغطية البلاستيكيّة لتغليف الوسائد

– غسل أغطية السرير وأغطية الوسادة بشكل مستمر

– التخلص من نسبة الرطوبة العالية داخل غرفة النوم

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