 لهذا السبب.. عائلة تزف ابنتها إلى قبرها على نغمات الطبول والمزمار (صور) | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 21 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 18 فبراير 2017 ميلاديا

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لهذا السبب.. عائلة تزف ابنتها إلى قبرها على نغمات الطبول والمزمار (صور)

لهذا السبب.. عائلة تزف ابنتها إلى قبرها على نغمات الطبول والمزمار (صور)
المناطق - وكالات

قررت عائلة أن تزف ابنتها الشابة إلى قبرها على نغمات الطبول والمزمار مغطاة بثوب الزفاف الأبيض.

في التفاصيل، أقدمت عائلة من أصول عربية في مدينة أضنة جنوب تركيا على إقامة زفاف لابنتها الشابة بدلاً من مراسم الجنازة، وذلك على أثر وفاة ابنتهم “دنيز أناتشا” الطالبة في الثانوية البالغة من العمر “17 عاماً”، والتي لاقت حتفها بعد سقوطها من شرفة منزلها من الطابق الخامس لسبب مجهول.

وعليه، أقيمت جنازة الفتاة الشابة في حي سوجو زاده برفقة فستان العرس الذي غُطِّي به الكفن وعلى نغمات قرع الطبول والرقص؛ نظراً لوفاتها قبل أن تحظى بفرصة للزواج في إطار تقاليد وأعراف العائلة.

من جانبه، أوضح أحد أقارب الفتاة، ويُدعى شتين دميركيران، أن العادات والتقاليد تنص على قرع الطبول ودفن الفتاة العذراء برفقة فستان العرس في حال وفاتها قبل أن تتزوج.

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