 شاهد.. الوليد بن طلال يتزلج مع عائلته في جبال النمسا.. و”حديث شريف” يتصدر المقطع | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 21 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 18 فبراير 2017 ميلاديا

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شاهد.. الوليد بن طلال يتزلج مع عائلته في جبال النمسا.. و”حديث شريف” يتصدر المقطع

المناطق - الرياض

أظهر مقطع فيديو، نشره الأمير الوليد بن طلال، رحلة عائلية جمعته مع ابنائه وحفيداته في النمسا، لممارسة رياضة التزلج.

وظهر الأمير الوليد في المقطع وهو يلاعب حفيداته ويشاركهن التزلج على سفح أحد الجبال المتجمدة، كما ظهر في أكثر من لقطة وهو يؤدي الصلاة برفقتهن، فيما تصدر الفيديو حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، “إن لربك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا.

ويأتي ذلك الفيديو، بعد أسابيع من نشر مقطع فيديو مماثل لرحلة برية جمعته مع حفيداته بمنطقة رماح البرية بالقرب من الرياض.

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