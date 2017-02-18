احتجاجات الأهواز تهز النظام وتطيح بمسؤولين.. والأمن يفشل في قمعها

استمرت احتجاجات الأهوازيين، الجمعة، لليوم الخامس على التوالي أمام مبنى المحافظة وسط مدينة الأهواز، لاستمرار انقطاع الكهرباء وسوء الخدمات والتمييز، وغيرها من المشكلات التي تعاني منها المدينة والإقليم الغني بالنفط بشكل عام، حيث أدت الضغوط إلى إقالة اثنين من المسؤولين المحليين في المحافظة.

وقمعت قوى الأمن الداخلي الاحتجاجات، وقامت بتفريق المتظاهرين. وأعلن متحدث باسم قوى الأمن الداخلي في بيان فرض حالة الطوارئ، محذراً من الاستمرار بأي تجمعات تحت أي عنوان. كما هدد باعتقال كل من يشارك في أية مظاهرات مقبلة.

من جهة أخرى، تداول ناشطون على شبكات التواصل الاجتماعي صوراً لقوات مكافحة الشغب تستقل السيارات رباعية الدفع والدراجات على مداخل مدينة الأهواز.

وقال ناشطون إن السلطات استدعتها من محافظتي فارس ولورستان لقمع المتظاهرين الذين خرجوا في الأهواز والكورة والفلاحية وباقي المدن إقليم عربستان الذي تطلق عليه السلطات اسم “خوزستان” رسمياً، لكنه فشل في ذلك.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية “إرنا”، في وقت سابق، أنه تمت إقالة كل من المدير العام للجنة إدارة الأزمات في المحافظة، هاشم بالدي، والمدير العام للموارد الطبيعية في محافظة خوزستان (الأهواز)، على ضوء استمرار الاحتجاجات في الأهواز.