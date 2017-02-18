للرجال.. ابتعدوا عن هذه الأطعمة الـ 6 حفاظا على الرغبة الجنسية

كشفت مجلة “ريدرز دايجست” عن 6 أطعمة قالت إأنها تقلل الرغبة الجنسية، عند تناولها،

الأطعمة التي تحتوي على الصويا

أثبتت بعض الدراسات المحدودة أن الأطعمة ذات النسبة العالية من الصويا، قد تقلل من إفراز هرمون التيستوستيرون والسائل المنوي، لكنها فشلت في إثبات وجود صلة مباشرة بين الصويا وبين الرغبة الجنسيةأو التيستوستيرون.

الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة

وجبات الأطعمة المقلية، رغم طعمها الشهي، تكون محملة بالدهون المشبعة التي تساهم في انسداد الشرايين، وضعف تدفق الدم، وزيادة الوزن، ما يؤدي إلى حدوث مشاكل في الانتصاب، ويقول يامين برامبات، الطبيب المختص في ولاية فلوريدا، إن كنت تتناول الطعام غير الصحي، فغالباً ستصاب بالسمنة والسكري وارتفاع ضغط الدم، وسيؤثر ذلك بالطبع على رغبتك الجنسية.

الزيوت النباتية

تحتوي بعض الزيوت النباتية على نسب عالية من الدهون غير المشبعة، التي يمكن أن تخفض مستوى التيستوستيرون، ويلعب هذا الهرمون دوراً مهمًا في الرغبة الجنسية لدى الجنسين، فحاول أن تتناول زيت الزيتون البكر، لتجنب التأثيرات السلبية.

الملح

كمية ملح الصوديوم التي نتناولها لها دور في فتور الدافع الجنسي، حيث يؤدي الملح والأطعمة التي تحتوي عليه إلى ارتفاع ضغط الدم، وهو الأمر الذي قد يؤثر على رغبتك الجنسية بدرجة كبيرة.

الكحوليات

يدفع تناول الكحوليات إلى انخفاض مستوى التيستوستيرون، وارتفاع مستوى الإستروجين، وبالتالي يؤثر على رغبتك الجنسية، وبرغم ما يشاع عن أن تناول الكحول يمنحك الثقة في هذا الأمر، إلا أنه يعد من المواد المسكنة، ويؤدي تناوله بكميات كبيرة إلى خفض الرغبة الجنسية.

السكر

تناول كمية من السكر يؤثر أيضًا بشكل سلبي على الرغبة الجنسية، والسبب هو أن هضم السكر يتطلب كمية كبيرة من إفراز الإنسولين، ما يؤدي إلى انخفاض مستوى التيستوستيرون، وإضعاف الرغبة، وهو نفس ما يحدث عند تناول النشويات الثقيلة مثل المعكرونة التي تتحول أيضًا إلى سكريات.