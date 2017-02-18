 فشل حوثيين في الاقتراب من حدود السعودية.. دماؤهم غطت الرمال | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 21 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 18 فبراير 2017 ميلاديا

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فشل حوثيين في الاقتراب من حدود السعودية.. دماؤهم غطت الرمال

فشل حوثيين في الاقتراب من حدود السعودية.. دماؤهم غطت الرمال
المناطق - وكالات

لقي 4 من ميليشيات الانقلابيين، حتفهم، بعد فشل محاولة للاقتراب من نقطة الصرفح الحدودية بين السعودية واليمن.

القتلى ارتدوا ملابس القوات الخاصة التابعة للرئيس المخلوع، قبل أن تندلع معركة ليلية أفشل خلالها حرس الحدود السعودي الهجوم.

معدات وأسلحة وعبوات ناسفة مختلفة الأحجام، ومقذوفات صاروخية غنمها حرس الحدود السعودي بعد ردع الهجوم.

الميليشيات قبل موعد عمليتهم الفاشلة فتحوا الحدود أمام المتاجرين بالبشر ليتسلل المئات في محاولة لإنهاك حرس الحدود وتشتيت انتباههم، لكن النتيجة فشل الهجوم والقبض على المتسللين.

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