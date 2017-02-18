مقتل وأسر عناصر من الحوثيين بينهم قيادات ميدانية في عتمة

اندلعت مواجهات بين المقاومة الشعبية وعناصر من ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح، الجمعة، في منطقة عتمة بمحافظة ذمار وسط اليمن، وفق مصادر محلية.

وذكرت المصادر لـ”العربية.نت” أن أفراد المقاومة استهدفوا عربة مسلحة للمتمردين بقذيفة أثناء محاولتهم استهداف نقاط عسكرية على الطريق العام، ما أسفر عن سقوط خمسة قتلى، بينهم القيادي الميداني “أبو نصر”، وإعطاب الطقم الذين كانوا على متنه، فيما تم الاستيلاء على طقم آخر.

وتمكنت المقاومة، بحسب المصادر، من أسر قيادي ميداني للمتمردين يدعى “أبو مالك الجرموزي” مع سبعة عناصر آخرين، أثناء مواجهات اندلعت في أحد الأسواق الشعبية.

ويأتي ذلك وسط تصاعد وتيرة الغضب الشعبي تجاه الانقلابيين في المحافظات كافة، خاصة تلك الواقعة تحت سيطرتهم.