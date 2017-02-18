 مقتل وأسر عناصر من الحوثيين بينهم قيادات ميدانية في عتمة | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 21 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 18 فبراير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

ألمانيا تأمر بتدمير و حظر “الدمية الجاسوسة” برنامج الأغذية العالمي واليونيسف يحذران من الجفاف الذي يكتسح الصومال سقوط أعمدة “ضغط عالي” على طريق الدمام – الأحساء بسبب الأمطار دراسة: إنقاص الوزن يقلل مخاطر إصابة المرأة بسرطان الرحم ​بالفيديو.. السيول تُغرق مقبرتي الدلم والثليماء في الخرج.. وتكشف عدداً من القبور 7 عادات غذائية في الليل تسبب زيادة الوزن.. فاحذروها لليوم الثاني.. مدن أمريكية تتظاهر ضد ترامب ودعوات لإضراب عام قصيدة كان الملك سلمان يطلبها من بدر عبدالمحسن أن يرددها في كل أمسية النصر يعلن إصابة الفريدي ويحدد مدة غيابه مقتل وأسر عناصر من الحوثيين بينهم قيادات ميدانية في عتمة بالصور.. تبوك تكتسي حلة البياض (الجنادرية 31) تسدل الستار على فعالياتها وسط حضور مليون و 200 ألف زائر وزائرة

مقتل وأسر عناصر من الحوثيين بينهم قيادات ميدانية في عتمة

مقتل وأسر عناصر من الحوثيين بينهم قيادات ميدانية في عتمة
المناطق_اليمن

اندلعت مواجهات بين المقاومة الشعبية وعناصر من ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح، الجمعة، في منطقة عتمة بمحافظة ذمار وسط اليمن، وفق مصادر محلية.

وذكرت المصادر لـ”العربية.نت” أن أفراد المقاومة استهدفوا عربة مسلحة للمتمردين بقذيفة أثناء محاولتهم استهداف نقاط عسكرية على الطريق العام، ما أسفر عن سقوط خمسة قتلى، بينهم القيادي الميداني  “أبو نصر”، وإعطاب الطقم الذين كانوا على متنه، فيما تم الاستيلاء على طقم آخر.

وتمكنت المقاومة، بحسب المصادر، من أسر قيادي ميداني للمتمردين يدعى “أبو مالك الجرموزي” مع سبعة عناصر آخرين، أثناء مواجهات اندلعت في أحد الأسواق الشعبية.

ويأتي ذلك وسط تصاعد وتيرة الغضب الشعبي تجاه الانقلابيين في المحافظات كافة، خاصة تلك الواقعة تحت سيطرتهم.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>