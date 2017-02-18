النصر يعلن إصابة الفريدي ويحدد مدة غيابه

أكد النصر حاجة صانع ألعابه أحمد الفريدي إلى العلاج والراحة مدة 10 أيام بسبب تعرضه إلى كدمة قوية في صدره خلال مجريات مباراة الفريق أمام أهلي جدة.

واشترك الفريدي مع العراقي سعد عبدالأمير في كرة هوائية قبل أن يسقط الأول على الأرض بسبب الألم ويستبدله الفرنسي باتريس كارتيرون بزميله عبدالرحمن الدوسري، ويغادر بعدها الملعب مباشرة إلى المستشفى.

وقال حساب النصر على “تويتر”: أظهرت الفحوصات الطبية والأشعة التي أجريت الان لأحمد الفريدي تعرضه لكدمة قوية في الصدر وسيحتاج للراحة والعلاج لمدة عشرة أيام.

وصعد النصر إلى وصافة ترتيب دوري المحترفين السعودي عقب تغلبه على أهلي جدة بهدفين.