 دراسة: إنقاص الوزن يقلل مخاطر إصابة المرأة بسرطان الرحم | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 21 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 18 فبراير 2017 ميلاديا

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دراسة: إنقاص الوزن يقلل مخاطر إصابة المرأة بسرطان الرحم

دراسة: إنقاص الوزن يقلل مخاطر إصابة المرأة بسرطان الرحم
المناطق_الرياض

ذكرت دراسة أميركية أن النساء في سن انقطاع الطمث اللائي يتعمدن تخفيف أوزانهن خلال ثلاثة أعوام تتأخر لديهن مخاطر الإصابة بسرطان الرحم لما يصل إلى 11 عاماً مقارنة بغيرهن اللائي لا تتغير أوزانهن.

وأوضحت الدراسة أن النساء اللائي خضعن للدراسة وفقدن عن قصد خمسة في المئة أو أكثر من أوزانهن قلت لديهن فرص الإصابة بـ سرطان الرحم بنسبة 29 في المئة خلال فترة الدراسة. وقال باحثون إن التأثير كان أكبر بين النساء البدينات ووصل إلى 66 في المئة.

وقالت جوا لوا، رئيسة فريق البحث بكلية الصحة العامة في جامعة إنديانا بمدينة بلومنجتون الأميركية لرويترز في رسالة بالبريد الإلكتروني، “قررنا إجراء الدراسة لأننا ندرك أنه رغم تسبب السمنة في زيادة مخاطر الإصابة بسرطان الرحم إلا أن الأبحاث لم تتيقن من إمكانية مساهمة فقدان الوزن المتعمد خاصة بين كبار السن في تقليل مخاطر الإصابة.”

ويعتبر سرطان الرحم أكثر أنواع السرطان شيوعا بين النساء في الولايات المتحدة ورابع أكثر أنواع السرطان التي تصيب النساء بوجه عام. وقال المعهد الوطني للسرطان إن 2.8 في المئة من الأميركيات تصبن بالمرض في فترة ما من حياتهن.

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