سقوط أعمدة “ضغط عالي” على طريق الدمام – الأحساء بسبب الأمطار

شهد طريق الدمام الأحساء، سقوط عدد من أعمدة الضغط العالي، بعد الأمطار التي تعرضت لها المنطقة الشرقية، لمدة 5 أيام متتالية.

من جانبها، بدأت شركة الكهرباء بالشرقية في إصلاح الأعطال، بعد سقوط تلك الأعمدة، التي أخافت عدداً واسعاً من مرتادي الطريق.