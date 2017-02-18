سقوط أعمدة “ضغط عالي” على طريق الدمام – الأحساء بسبب الأمطار

شهد طريق الدمام الأحساء، سقوط عدد من أعمدة الضغط العالي، بعد الأمطار التي تعرضت لها المنطقة الشرقية، لمدة 5 أيام متتالية.
من جانبها، بدأت شركة الكهرباء بالشرقية في إصلاح الأعطال، بعد سقوط تلك الأعمدة، التي أخافت عدداً واسعاً من مرتادي الطريق.
شهد طريق الدمام الأحساء، سقوط عدد من أعمدة الضغط العالي، بعد الأمطار التي تعرضت لها المنطقة الشرقية، لمدة 5 أيام متتالية.
من جانبها، بدأت شركة الكهرباء بالشرقية في إصلاح الأعطال، بعد سقوط تلك الأعمدة، التي أخافت عدداً واسعاً من مرتادي الطريق.
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