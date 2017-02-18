 سقوط أعمدة “ضغط عالي” على طريق الدمام – الأحساء بسبب الأمطار | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 21 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 18 فبراير 2017 ميلاديا

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سقوط أعمدة “ضغط عالي” على طريق الدمام – الأحساء بسبب الأمطار

سقوط أعمدة “ضغط عالي” على طريق الدمام – الأحساء بسبب الأمطار
المناطق_الدمام

شهد طريق الدمام الأحساء، سقوط عدد من أعمدة الضغط العالي، بعد الأمطار التي تعرضت لها المنطقة الشرقية، لمدة 5 أيام متتالية.

من جانبها، بدأت شركة الكهرباء بالشرقية في إصلاح الأعطال، بعد سقوط تلك الأعمدة، التي أخافت عدداً واسعاً من مرتادي الطريق.

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