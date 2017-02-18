برنامج الأغذية العالمي واليونيسف يحذران من الجفاف الذي يكتسح الصومال

دعا كل من برنامج الأغذية العالمي ومنظمة اليونيسف إلى توسيع نطاق المساعدات الإنسانية بشكل شامل وفوري في الصومال، وذلك لمساعدته على تجنب الوقوع في كارثة أخرى.

ووفقًا لبيان مشترك صادر عن البرنامج والمنظمة اليوم فإن ما يقرب من نصف سكان البلاد أو نحو ستة ملايين شخص إما يعانون من انعدام الأمن الغذائي الشديد أو في حاجة إلى دعم سبل عيشهم.

وقام كل من ممثلي اليونيسيف في الصومال وبرنامج الأغذية العالمي هذا الأسبوع بزيارة للمناطق الأكثر تضررا في منطقة (بونتلاند) الشمالية، حيث تعمل المنظمتان على تقديم المساعدة التي تشتد الحاجة إليها.