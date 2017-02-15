 الغامدي ينقل أجواء وطبيعة الباحة الخلابة ليضعك بقلب الحدث | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 21 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 18 فبراير 2017 ميلاديا

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الغامدي ينقل أجواء وطبيعة الباحة الخلابة ليضعك بقلب الحدث

الغامدي ينقل أجواء وطبيعة الباحة الخلابة ليضعك بقلب الحدث
المناطق_عادل الزهراني
وثقت كاميرا  المبدع  عادل  الشقص الغامدي أجواء  منطقة  الباحة  وضواحيها  الممطرة في  صور  تداولت  على  مواقع   التواصل  الاجتماعي  وقد  تميز  الغامدي بتوثيق طبيعة  الباحة  وضواحيها الساحرة وبالتقاطاته المميزة   من عدة  زوايا  وفي  أوقات  وأماكن مختلفة وسط  الاجواء الشتوية الرائعة وأمطار متواصلة وضباب كثيف على  المنطقة .
وقد  أشاد  الكثير  بالغامدي  والتقاطاته  من رواد  شبكات  التواصل  فذكر  الإعلامي  المعروف  ماجد  الكناني  ‏من أجمل الصور التي التقطت لمنطقة الباحة، للمصور المبدع عادل الشقص الغامدي
وذكر  عبدالله  الغامدي
عندما تكون ( الكاميرا) بديلاً للفرشاه في يد رسام ماهر ، فالنتيجة هي مجموعة من الصور الابداعية

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