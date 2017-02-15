الغامدي ينقل أجواء وطبيعة الباحة الخلابة ليضعك بقلب الحدث

وثقت كاميرا المبدع عادل الشقص الغامدي أجواء منطقة الباحة وضواحيها الممطرة في صور تداولت على مواقع التواصل الاجتماعي وقد تميز الغامدي بتوثيق طبيعة الباحة وضواحيها الساحرة وبالتقاطاته المميزة من عدة زوايا وفي أوقات وأماكن مختلفة وسط الاجواء الشتوية الرائعة وأمطار متواصلة وضباب كثيف على المنطقة .

وقد أشاد الكثير بالغامدي والتقاطاته من رواد شبكات التواصل فذكر الإعلامي المعروف ماجد الكناني ‏من أجمل الصور التي التقطت لمنطقة الباحة، للمصور المبدع عادل الشقص الغامدي

وذكر عبدالله الغامدي