 عطور بلا رائحة!.. شركة تبتكر برفانات تتغيَّر رائحتها بحسب المستخدم | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 21 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 18 فبراير 2017 ميلاديا

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عطور بلا رائحة!.. شركة تبتكر برفانات تتغيَّر رائحتها بحسب المستخدم

عطور بلا رائحة!.. شركة تبتكر برفانات تتغيَّر رائحتها بحسب المستخدم
المناطق_الرياض

في البداية قد تبدو فكرة عطور بلا روائح دون جدوى. إذا لم تكن رائحة هذه العطور لتسحرك ما فائدتها إذن؟

ومع ذلك تبيع إحدى شركات العطور هذا النوع بالتحديد. Escentric Molecules هي عطور بلا رائحة جزئياً لكنها تختلط بالفرمونات الطبيعية لمن يضعها لتخلق رائحة فريدة.

والفرمونات هي مواد كيميائية معقدة ومتطايرة يفرزها جسم الإنسان، وبعض الحيوانات من الثدييات، ترسل إشارات للتواصل مع الآخرين من نفس النوع، وهي بمثابة بصمة خاصة للإنسان.

ففي النهاية لا أحد يحب أن تكون رائحته مثل كل الآخرين، أليس كذلك؟

هذا توجه علمي جديد في صناعة العطور. يحتوي كل عطر على جزيء أروما واحد والمكونات الأخرى تعمل لتعزيز خصائص هذا الجزيء وتعظيم قيمته المفتاحية.

تم اختراع هذه الفكرة في 2006 بواسطة صانع العطور جيزا شون الذي لمع كنجم صاعد في عالم صناعة العطور. يتم بيع المجموعة الآن في سيلفريدجز وليبرتي بلندن وفي نت إيه بروتر.

يعد هذا الأمر طفرة فريدة عن العطور والروائح التقليدية التي تتكون غالباً من مركبات فوقية ووسطى وقاعدية ولديها نفس الرائحة على جميع الأشخاص.

بسبب شيء يدعى تكيف حاسة الشم لا تستطيع تحديد مدى قوة عطرك أيضاً، فبعد دقائق قليلة من التعرض للرائحة تفقد 80 في المائة من قوتها.

تعمل Escentric Molecules على تغيير قواعد اللعبة، وسط شائعات عن أن مشاهير من بينهم ريهانا وبيونسيه وجي زي وكيت موس هم من المعجبين بمنتجاتها بالفعل. ومن المتوقع ألا يمرّ وقت طويل حتى يجرب صانعو العطور الآخرون التكنولوجيا أيضاً.

هذه العطور للجنسين وتصدر رائحة مختلفة على كل مستعمل ولكنها مثل كثير من عطور المصممين ستكلفك 100 مل منها ما يقارب الـ 70 يورو.

إلا أنه ليست هناك طريقة لمعرفة كيف ستبدو رائحتك حتى تستخدم نفسك بـ العطر.

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