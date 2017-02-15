الأمير سعود بن نايف يدشن طريق جديد يربط طريق الرياض بالدمام السريع بطول 61 كم، وبتكلفة 327 مليون ريال

دشن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في مكتبه بديوان الإمارة طريق غرب المطار بالدمام السريع الذي يربط طريق الرياض – الدمام السريع بطريق الدمام أبو حدرية السريع غرب مطار الملك فهد الدولي، والذي نفذته وزراة النقل بتكلفة بلغت 327 مليوناً و211 ألف ريال، ويبلغ طول الطريق 61 كيلومترا، باتجاهين وثلاث مسارات لكل اتجاه ، بالاضافة لتقاطع كامل على طريق الدمام -الرياض السريع وتقاطع مماثل ايضا على طريق الدمام – ابوحدرية السريع وسيمكن المركبات الصغيرة والكبيرة والعابرة، القادمة من طريق أبو حدرية والمتجهة إلى العاصمة الرياض وبقية المناطق الوسطى والغربية من تفادي دخول الدمام مروراً بالطريق الحالي والوصول لطريق الرياض السريع بشكل مباشر عبر مساره الذي يمر غرب مطار الملك فهد الدولي في الدمام ويختصر مسافة تبلغ قرابة 31 كيلومترا، بالاضافة الى أن الطريق الجديد يخدم المناطق السكنيه والزراعيه والمنطقة المساندة للمطار .

وأثنى سمو أمير المنطقة الشرقية خلال تدشينه الطريق الجديد بحضور معالي وزير النقل سليمان الحمدان وعدد من أعضاء الوزارة على الجهود المبذولة لتنفيذ هذا الطريق الذي سيسهم في تسهيل حركة المرور، مؤكدا سموه بأن الدولة يحفظها الله تضع في الاعتبار كل ما من شأنه توفير الراحة للمواطنين والمقيمين على أرض هذا الوطن الغالي ولذلك فقد شملت شبكات الطرق كافة أنحاء المملكة ولله الحمد.

حضر التدشين معالي رئيس المؤسسة العامة للخطوط الحديدية الدكتور رميح الرميح ومعالي رئيس المؤسسة العامة للموانئ الدكتور نبيل العمودي ووكيل وزارة النقل للتخطيط الاستراتيجي المهندس هذلول الهذلول ووكيل وزارة النقل للمشاريع وإدارات الطرق بالمناطق خميس الغامدي ومدير عام مطار الملك فهد الدولي تركي الجعويني وكبار مسؤولي الوزارة.