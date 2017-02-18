 العثور على قارة غارقة تحت المحيط الهادي | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 21 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 18 فبراير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

احتجاجات ضد الفساد والمحسوبية تجوب بغداد دلائل براءة الدوسري في 800 صفحة مقابل 50 ورقة للاتهام ! 7 عادات مزعجة قد تؤدي إلى الطلاق.. فاحذروها 60 دولارا للبرميل أقوى مقاومة يواجهها مؤشر أسعار النفط العثور على قارة غارقة تحت المحيط الهادي وظائف إدارية شاغرة في شركة نوماك دراسة: إنقاص الوزن يقلل الإصابة بسرطان الرحم الأمير سعود بن نايف يدشن طريق جديد يربط طريق الرياض بالدمام السريع بطول 61 كم، وبتكلفة 327 مليون ريال عطور بلا رائحة!.. شركة تبتكر برفانات تتغيَّر رائحتها بحسب المستخدم الأسهم السعودية تعوض خسائر أسبوعين بمكاسب 40 مليار ريال مظاهرات حاشدة بالأمم المتحدة ضد تجاوزات النظام الإيراني في الأحواز العربية الطقس.. رياح مثيرة للغبار مع انخفاض درجات الحرارة على وسط وشرق وجنوب المملكة

العثور على قارة غارقة تحت المحيط الهادي

العثور على قارة غارقة تحت المحيط الهادي
المناطق - وكالات

أكد علماء لدورية جيولوجيكال سوسايتي أوف أمريكا، أنه تم العثور على قارة مساحتها ثلثا مساحة استراليا تحت مياه المحيط الهادي في الجزء الجنوبي الغربي.

وذكر العلماء أن مساحة اليابسة في هذه القارة 4.5 مليون كيلومتر مربع، يقع 94 في المئة منها تحت الماء، ولا يظهر منها فوق السطح إلا أعلى نقطتين وهما نيوزيلندا وكاليدونيا الجديدة.

وقال نيك مورتيمر الخبير بمعهد العلوم الجيولوجية والنووية في نيوزيلندا: “إنه أمر محبط لنا نحن الجيولوجيين بسبب مياه المحيط هناك، لو كان بإمكاننا سحب مياه المحيط ستتضح القارة للجميع، هناك سلاسل جبلية وقارة كبيرة واضحة فوق قشرة المحيط”.

وقاد مورتيمر فريق الباحثين في الدراسة التي حملت عنوان “زيلانديا: القارة المخفية على الأرض”، والتي تشير إلى أن الاكتشافات الجديدة تثبت ما كان العلماء يشتبهون فيه منذ فترة.

وأضاف مورتيمر: “منذ عشرينات القرن الماضي تقريباً والناس يستخدمون في أبحاث الجيولوجيا من آن لآخر كلمة “قارية” لوصف أجزاء مختلفة من نيوزيلندا وجزر كاثام وكاليدونيا الجديدة، الاختلاف الآن هو أننا نشعر أننا جمعنا معلومات كافية لتغيير كلمة ’قارية’ إلى قارة”.

وأشار مورتيمر إلى أن الجيولوجيين عثروا في فترة مبكرة من القرن السابق على قطع جرانيت من جزر قرب نيوزيلندا، وصخور متحولة في كاليدونيا الجديدة تشير إلى جيولوجيا قارية، وإذا أقر العلماء الاكتشاف الأخير فقد يتحتم على راسمي الخرائط إضافة قارة ثامنة إلى الخرائط والأطالس.

ومن المعتقد أن “زيلانديا” انفصلت عن استراليا منذ نحو 80 مليون عام وغرقت تحت البحر مع انقسام القارة العظمى التي كانت تعرف باسم جندوانا لاند.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>