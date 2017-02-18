دلائل براءة الدوسري في 800 صفحة مقابل 50 ورقة للاتهام !

كشف المحامي القانوني والمهتم بقضية السجين خالد الدوسري، سعود بن قويد، أن الادعاء الأمريكي تقدم قبل يومين بمذكرة إلى القضاء الأمريكي، طالب فيها بصرف النظر عن مذكرة فريق الدفاع الجديد عن المعتقل وتثبيت الحكم المؤبد.

وأوضح بن قويد أنه لا جديد في مذكرة الادعاء الأمريكي، إذ إن مطالبته للقضاء تمثلت في صرف النظر عن مذكرة الدفاع الحالية وعدم إعادة المحاكمة، والتي تحددت في وقت سابق بنهاية الشهر الجاري، وفقاً لـ”عكاظ”.

وأكد بن قويد أن المذكرة الخاصة بفريق الدفاع عن المعتقل تتجاوز 800 صفحة، مدعومة بتقارير وأدلة جديدة، بينما مذكرة الادعاء الأمريكي لا تتجاوز 50 ورقة، وجميعها على طاولة القضاء، ومن المتوقع صدور القرار نهاية الشهر الحالي.

وأضاف: «يتبقى فقط مدى نزاهة القضاء الأمريكي أمام الاتهامات المزيفة من الادعاء الأمريكي والتي تخالف المواد القانونية والإنسانية، وسوف نوضحها للراي العام لاحقا».