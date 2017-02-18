أمير الشرقية يدشن طريق جديد يربط طريق الرياض بالدمام السريع

دشن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية في مكتبه بديوان الإمارة، طريق غرب المطار بالدمام السريع الذي يربط طريق الرياض – الدمام السريع بطريق الدمام أبو حدرية السريع غرب مطار الملك فهد الدولي، الذي نفذته وزراة النقل بتكلفة اجمالية بلغت 327.211.000 ريال ، بطول 61 كيلو متر، باتجاهين وثلاث مسارات لكل اتجاه، بالإضافة لتقاطع كامل على طريق الدمام -الرياض السريع وتقاطع مماثل على طريق الدمام – ابو حدرية السريع .

وسيمكن الطريق المركبات الصغيرة والكبيرة والعابرة القادمة من طريق أبو حدرية والمتجهة إلى العاصمة الرياض وبقية المناطق الوسطى والغربية من تفادي دخول الدمام مروراً بالطريق الحالي والوصول لطريق الرياض السريع بشكل مباشر عبر مساره الذي يمر غرب مطار الملك فهد الدولي في الدمام ويختصر مسافة تبلغ قرابة 31 كيلومتراً ، بالاضافة إلى خدمته للمناطق السكنية والزراعية والمنطقة المساندة للمطار .

نوه سمو أمير المنطقة الشرقية خلال التدشين، بحضور معالي وزير النقل سليمان الحمدان، على الجهود المبذولة في تنفيذ الطريق الذي سيسهم في تسهيل حركة المرور، مؤكداً أن الدولة ـ رعاها الله ـ تضع في الاعتبار كل ما من شأنه توفير الراحة للمواطنين والمقيمين، التي تشمل تنفيذ وإنشاء شبكات الطرق الرئيسية والفرعية في المملكة .

حضر التدشين معالي رئيس المؤسسة العامة للخطوط الحديدية الدكتور رميح الرميح، ومعالي رئيس المؤسسة العامة للموانئ الدكتور نبيل العمودي، ووكيل وزارة النقل للتخطيط الاستراتيجي المهندس هذلول الهذلول، ووكيل وزارة النقل للمشاريع وإدارات الطرق بالمناطق خميس الغامدي، ومدير عام مطار الملك فهد الدولي تركي الجعويني وكبار مسؤولي الوزارة .