 أمانة نجران تكمل استعداداتها لدرء أخطار السيول | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 21 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 18 فبراير 2017 ميلاديا

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أمانة نجران تكمل استعداداتها لدرء أخطار السيول

أمانة نجران تكمل استعداداتها لدرء أخطار السيول
واس - نجران

أكملت أمانة منطقة نجران استعداداتها لموسم الأمطار لهذا العام، مسخرة جميع الإمكانات الآلية والبشرية، ورفع درجة الاستعداد للأوضاع أولاً بأول.
وأوضح أمين المنطقة المهندس فارس الشفق، أن مدينة نجران حظيت خلال السنوات الماضية بتنفيذ العديد من مشروعات درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار، مبيناً أن العمل جاري حالياً على تنفيذ مشروعات أخرى في أحياء متفرقة داخل مدينة نجران .
وأشار الشفق إلى الأمانة تنفذ حملة مكثّفة لأعمال صيانة شبكات تصريف مياه الأمطار في الطرق والشوارع والتأكد من فعالية أدائها, وتنظيف مخارج السيول ضمن خطة الصيانة الوقائية المطبقة، بالإضافة إلى ترقيم جميع عبارات مجاري السيول بمدينة نجران وإدراجها ضمن أعمال الصيانة مع تكليف فريق عمل ميداني مجهز بالمعدات والآليات في حالة تأهب للتدخل وقت الحاجة، ورصد تجمعات المياه والتعامل معها، مؤكدا جاهزية تشغيل المضخات التي تتولى سحب وشفط المياه ضمن خطة الطوارئ.
وبين وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس علي حرفش، من جهته أن خطة الطوارئ طبقت بمشاركة عدد من الأفراد المدربين والمعدات والآليات، والانتهاء من تنظيف قنوات التصريف ومجاري السيول والمناهيل الأرضية التي ستسهم في تصريف مياه الأمطار، مع التركيز على المواقع التي تشهد تجمع للمياه ومتابعتها بشكل مستمر وتكثيف الفرق والمعدات لإزالة تجمعات الأمطار باستخدام المضخات وصهاريج المياه وفق خطة العمل المعدة مسبقاً، داعياً المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن أي مواقع لتجمع مياه الأمطار عبر هاتف الطوارئ 940.

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