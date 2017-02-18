 الأمين العام لمجلس التعاون يشيد بالإطاحة بأربع خلايا إرهابية في المملكة | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 21 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 18 فبراير 2017 ميلاديا

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الأمين العام لمجلس التعاون يشيد بالإطاحة بأربع خلايا إرهابية في المملكة

الأمين العام لمجلس التعاون يشيد بالإطاحة بأربع خلايا إرهابية في المملكة
واس - الرياض

أشاد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني بالجهود الموفقة التي قامت بها الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية وأسفرت عن الإطاحة بأربع خلايا إرهابية تابعة لتنظيم داعش الإرهابي.
وقال معاليه إن يقظة أجهزة الأمن وما تتمتع به من كفاءة عالية وقدرة متميزة في ملاحقة الخلايا الإرهابية ورصد مخططاتها ومتابعة أنشطتها الإجرامية أحبطت العديد من العمليات الإرهابية التي تستهدف قتل الأبرياء وترويع الآمنين وزعزعة استقرار المملكة، منوها بالمتابعة الدائمة والمساعي الحثيثة التي يبذلها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية، ويقظة وإخلاص منسوبي الأجهزة الأمنية من أجل الحفاظ على أمن المملكة واستقرارها وحماية أرواح مواطنيها والمقيمين فيها.
وأكد معاليه تضامن دول المجلس مع المملكة العربية السعودية ومساندتها في كل ما تتخذه من إجراءات أمنية حفاظا على أمن وسلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها، معربا عن ثقته التامة في أن التنظيمات الإرهابية المجرمة، مهما تمادت في غيها وإجرامها، لن تنال من أمن المملكة واستقرارها، ولن تلقى إلا الفشل الذريع والعقاب الرادع .

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