 الأكاديمية العالمية بالمدينة تستضيف بنجاح تجمع المواهب الكروية لمنتخب المملكة للبراعم | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 21 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 18 فبراير 2017 ميلاديا

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الأكاديمية العالمية بالمدينة تستضيف بنجاح تجمع المواهب الكروية لمنتخب المملكة للبراعم

الأكاديمية العالمية بالمدينة تستضيف بنجاح تجمع المواهب الكروية لمنتخب المملكة للبراعم
المناطق - المدينة المنورة

استضافت الأكاديمية العالمية لكرة القدم بالمدينة المنورة تجمع المواهب الكروية لمنتخب المملكة للبراعم لكرة القدم والذي أقيم على ملاعب البرشا  بحي العزيزية بالمدينة وأستمر لمدة يومين وقد أشرف على تنفيذ البرنامج  المدير الفني لمنتخب المدينة المنورة الكابتن مروان المرعشي ومساعده المدرب سلطان السحيمي ومدرب الحراس  الكابتن محمد السنوسي وإداري الفريق الفني الأستاذ أحمد أبو الفضايل واشتملت اختبارات التصنيف والاختيار على مجموعة من المحطات التدريبية لإختيار أفضل العناصر من البراعم المشاركين والذين يمثلون مجموعة من لاعبي فئة  براعم  اكاديميات منطقة المدينة المنورة وشهدت التدريبات تنافس وجدية في الأداء من المشاركين وسط متابعة من الأجهزة الإدارية و المهتمين والمدربين الوطنيين  لكرة القدم بالمنطقة .

إلى ذلك أكد المشرف العام على الأكاديمية العالمية لكرة القدم بالمدينة المنورة الأستاذ عبدالعزيز العروي بأن خطط المنتخبات السنية بالإتحاد السعودي لكرة القدم ستحقق نجاحات كبيرة على المدى البعيد وتنظيم بطولتين تحت سن 14- وكذلك تحت سن 12 يعد خطوات إيجابية وتعد نواه للمنتخبات كون البطولتين تنفذ في جميع مناطق المملكة وتحت إشراف قيادات رياضية شابة مؤهلة رياضيا  فنيا وإداريا .

إلى ذلك أشاد المدير التنفيذي للأكاديمية العالمية لكرة القدم الأستاذ فهد الجهني بالنتائج المشرفة التي تحققت لإنطلاقة بطولة الاتحاد السعودي لكرة القدم لدرجة البراعم تحت 14 سنة مقدما الشكر والتقدير للمشرف على منتخب المملكة للبراهم الكابتن محمد أمين  حيدر ومساعديه على جهودهم في إنجاح تصفيات البطولة وأكد أن الأكاديمية العالمية تسعد بإستضافة تجمعات المنتخبات السنية وأن ما تقدمه إدارة الأكاديمية واجب وطني كما قدم الشكر والتقدير للجهاز الفني لمنتخب المدينة بقيادة الكابتن مروان المرعشي ومساعديه متمنيا للجميع التوفيق والسداد.

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