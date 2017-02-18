امانة الشرقية: اكثر من 1000 معدة وعامل و٥٤٠ بلاغ خلال موجة الامطار 

أكدت أمانة المنطقة الشرقية انخفاض منسوب تجمعات مياه الامطار في جميع الاحياء والطرق، فيما اشارت الى انسيابية الحركة المرورية بالكامل وفتح جميع الانفاق، بعد اغلاقها احترازيا بست ساعات، وذلك بعد أن تم تنظيفها وتصريف كافة مياه الامطار الموجودة فيها والتي تكونت بسبب غزارة الامطار و نزول مياه كبيرة من الاحياء القريبة مما تم اغلاقها لحين الانتهاء من تصريف كافة مياه الامطار وتنظيفها بالكامل.

وأوضح مدير عام ادارة العلاقات العامة والاعلام المتحدث باسم امانة المنطقة الشرقية محمد بن عبدالعزيز الصفيان في بيان صحافي ، أن الامانة نشرت منذ بدء موجة الامطار أكثر من ٣٠٠ معدة وآلية إضافة الى أكثر من 750 عامل وفرق نظافة وصيانة ومراقبين، في جميع الاحياء والشوارع الرئيسية وخاصة في الاحياء الغير مخدومة بشبكات تصريف مياه الامطار ، لافتا الى أن جميع محطات تصريف مياه الامطار والبالغ عددها ٤٣ محطة عملت بكامل طاقتها التصريفية والبالغة ٤٢٠ ألف متر مكعب في الساعة.

ولفت الى أن الفرق الميدانية تواجدت بشكل مكثف في غرب مدينة الدمام وخاصة في حي الفاخرية والضاحية والاحياء القريبة منها، حيث تمت عمليات سحب مياه الامطار المتجمعة وكذلك تمت عمليات التنظيف وازالة مخلفات الامطار، اذ تم تصريفها الى بحيرة تابعة لأمانة المنطقة الشرقية بمضخة متنقلة سعة ١٦ بوصة، وكذلك بمضخات أخرى متنقلة بلغ عددها 80 مضخة متنقلة توزعت في احياء الحاضرة ، وكذلك تم انشاء احواض تجميعية موقتة، فيما توزعت بقية الفرق في بعض الطرق الرئيسية مثل طريق الدمام الخبر الساحلي والذي تم التأكد من عمل مضخات تصريف الامطار والشبكات بشكل سليم.

وكشف أن الأمانة قامت مؤخرا على حساب مشاريعها تنفيذ الربط للطريق الساحلي المحاذي لمخطط 1/97 بالخالدية الشمالية، واعطاء التصاريح لربط جزء من الدائري بجنوب الدمام على شبكات تصريف مياه الامطار التابعة للأمانة.

كما قامت الأمانة بتنفيذ محطة تصريف أمطار وشبكات لتخديم طريق ابو حدريه غرب المنار وكذلك الطريق الدائري جنوب حي المنار والفيصلية.

وأبان بأن الامانة انتهت من تنفيذ أكثر من 90‎%‎ من الشبكات على جانبي الطرق السريعة، لافتا الى وجود تنسيق مستمر مع المختصين بإدارة الطرق والنقل ويتم تزويدهم أول بأول بمخططات وبيانات الشبكات التي انتهت الأمانة من تنفيذها بالأحياء السكنية على جانبي وبالقرب من الطرق السريعة التابعة للإدارة العامة للطرق والنقل.

وذكر أن بلدية الظهران قامت بالعمل على سحب المياه من عدة مواقع بالظهران منها موقعين بحي القصور وموقع بحي السلمانية فيما تم العمل بجميع الآليات لسحب المياه من تقاطع الامير فيصل مع أبو عبيده ( مقابل مجمع الظهران ) لفتح الطريق وكذلك تقوم الآليات التابعة لوزارة النقل بسحب المياه من تحت كوبري الدوحة تقاطع طريق الامير سلطان مع الامير محمد بن فهد وتم البدء بفتح الحركة فيه.

وأشار الى أن بلدية محافظة الخبر قامت بسحب تجمعات مياه الامطار من الشوارع الرئيسة حيث تم فتح طريق الملك فيصل الساحلي مع تقاطع الأمير سلطان إضافة الى عدد من الطرق الرئيسة، فيما تواجدت الفرق الميدانية في جميع الاحياء الغير مخدومة بشبكات تصريف مياه الامطار.

وشدد على أن الحالة المطرية التي شهدتها المنطقة الشرقية ليوم واحد ( الخميس ) والتي بلغت 170 ملم حسب كميات الضخ من قبل محطات تصريف مياه الامطار تعادل عام ونصف من الحالة المطرية.

موكدا على أن جميع محطات تصريف الأمطار كانت تعمل بكفاءة عالية رغم كميات الامطار الضخمة التي كانت تعمل على تصريفها.

وقال إن مركز بلاغات ٩٤٠ الذكي سجل أكثر من ٥٤٠ بلاغ تم التعامل معها بشكل فوري.

وزاد أن الأمانة ستقوم فورا برش جميع المستنقعات الناتجة من الأمطار وذلك لتفادي انتشار الحشرات، موكدا أن الأمانة لا تزال تتواصل مع الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة لمعرفة أحوال الطقس إضافة الى وجود تنسيق مستمر مع جميع الجهات المختصة.

فيما واصلت البلديات المرتبطة جهودها في سحب وتصريف كميات الامطار في الطرق والميادين والاحياء في كل من القطيف وراس تنورة والجبيل وعريعرة والنعيرية ومليجة وكافة المناطق التي شهدت امطار عليها، هذا وقد وجه معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، كافة القيادات ورؤساء البلديات بالشخوص الى ارض الواقع لتحديد اماكن تجمعات المياه وسحبها على الفور، وتسخير كافة الامكانيات لكل محافظة أو منطقة تحتاج دعم في هذه الحالة.