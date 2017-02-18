الفهيد  يشكر القيادة.. التدريب التقني يسدل الستار على مشاركته التي استقبلت أكثر من نصف مليون زائر بالجنادرية 31

رفع معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور احمد الفهيد اسمى ايات الشكر والامتنان الى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على الدعم المستمر والدائم لكل ما من شأنه تحقيق رفعة هذا البلد ومواطنيه سائلاً الله أن يديم نعمه على هذا الوطن ويحفظه قيادةً وشعباً ، كما قدم شكره لمعالي وزير الحرس الوطني ورئيس اللجنة العليا للمهرجان الوطني للتراث والثقافة صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز على تسهيل كافة متطلبات الجهات المشاركة وإشرافه المباشر على المهرجان. وقال “الفهيد” في كلمته خلال الحفل الختامي لتكريم المشاركين في جناح المؤسسة : “مشاركة المؤسسة لهذا العام كان لها وقع مختلف حيث كانت قريبة من الجمهور ولامست متطلباتهم وحققت رغباتهم واستطاعت ان تقدم رسالتها للمجتمع خلال فترة بسيطة وهذا يعد من احد أهداف المؤسسة وتطلعاتها التي تسعى اليها” ، موجهاً في ختام حديثه وجه شكره لجميع العاملين في الجناح على ما قاموا به من جهود مبذولة وهنأهم على نجاح مشاركة المؤسسة لهذا العام متمنياً لهم استمرار النجاح في الأعوام والمحافل القادمة.

*أكثر من نصف مليون زائر ، ودورات تدريبية مجانية

من جهته أكد مشرف جناح المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في الجنادرية 31 إبراهيم الغفيلي أن جناح المؤسسة استطاع جذب ما يقارب من نصف مليون من زوار المهرجان ، حيث قدم الجناح طيلة فترة المهرجان أكثر من 12 دورة تطويرية يومية معتمدة للنساء والرجال ساهمت في اصدار (2100) شهادة تدريبية معتمدة فيما اكتظت منصات التدريب بالراغبين بالاستفادة من هذه البرامج حيث كان لدورة صيانة الجوال النصيب الأكبر من رغبات الزوار وذلك يعكس مدى وعي المواطنين بأهمية برامج التوطين والاستفادة قدر المستطاع من الإمكانيات والبرامج التي توفرها المؤسسة للمستفيدين في قطاع الاتصالات والراغبين بالالتحاق بهذا المجال. كما عملت أكاديمية الطفل التقنية على تأهيل ما يقارب من (2300) طفل ، وأضاف أن المؤسسة وفرت خلال ايام المهرجان ما يزيد عن (15000) منحة تدريبية لذوي الشهداء والمصابين هذا بالإضافة الى تخصيص (600) دورة تدريبية مجانية بالتعاون مع المعاهد الأهلية في جميع مناطق المملكة وزعت لزوار الجناح خلال المهرجان.

وقدم “الغفيلي” شكره لزملائه المشاركين والمشاركات ، حيث كان وراء هذه الفعاليات المهنية المتميزة ٩٥ مدرب ومدربة من كليات التقنية في المملكة ساهموا في تعريف الزوار على التخصصات والبرامج التي توفرها المؤسسة وفق احدث التقنيات والتقنيات المبتكرة من قبل طاقم التدريب والمدربين ، ومكنت ما يزيد عن ١٨٠ متدرب ومتدربة في الكليات التقنية من المشاركة في المهرجان وإعطاء نموذج حقيقي وحي لمستوى كفاءة التدريب.