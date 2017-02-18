 لأول مرة بنجران ليلة كرنفاليه بمناسبة اليوم العالمي للسرطان للأطفال | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 21 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 18 فبراير 2017 ميلاديا

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لأول مرة بنجران ليلة كرنفاليه بمناسبة اليوم العالمي للسرطان للأطفال

لأول مرة بنجران ليلة كرنفاليه بمناسبة اليوم العالمي للسرطان للأطفال
المناطق - نجران

في مبادرة نوعية من فريق هايكنج السعودية وسعودي جافا للدراجات الهوائية وبدعم من عدة شركات وقطاعات خاصة مختلفة وبدعم اعلامي من قناة الوادي الفضائية ومشاركة مركز الأورام بمستفى الملك خالد وعدد من المتطوعين والمتطوعات اقيم مساء البارحة ليلة كرنفالية بمركز الأمير مشعل للمؤتمرات والفعاليات بنجران بالتزامن مع مهرجان نجران للتسوق والترفيه 38 وبحضور اكثر من 20 طفل من محاربي مرض السرطان وذويهم وبحضور عدد يزيد عن 200 من الرجال والنساء للمشاركة في هذه الفعالية .

وبدء الحفل بآيات من الذكر الكريم تلاها كلمة ترحيبية بالأطفال وذويهم والحضور الكريم قدمها الأستاذ علي بن عبدالله آل عتيق ، ثم كلمة تعريفية بمرض السرطان ومضارة وطرق علاجه والوقاية منه وعن توفر مراكز متخصصة لعلاجه بنجران ومناطق أخرى بالمملكة .

ثم قدم المهندس ابراهيم بن صالح ال زمانان كلمة نيابة عن فريق هايكنج السعودية وفريق سعودي جافا للدراجات الهوائية بهذا اليوم والذي خصص يوم 15 فبراير من كل عام للاحتفاء به بمنطقه نجران .

وقدم الأستاذ حسين بن قعوان أحد ذوي محاربي السرطان كلمة تحكي معاناة المرض ومدى البحث عن سبل ومراكز العلاج بالمملكة مشيرا الى ان المراكز المختصة تحضى باهتمام كبير من القيادة الحكيمة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله وصولاً الى سمو امير منطقة نجران صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله وأن المملكة ولله الحمد تحتضن اكبر المراكز في عدة مناطق للعلاج ومن ضمنها مركز الأورام بمستشفى الملك خالد بنجران وقدم شكرة وشكر الاهالي للأطفال وللقائمين والداعمين والمشاركين لهذه البادرة الانسانية التي سوف تتكرر كل عام ودعا الى دعمها لما لها من فوائد نفسية ومعنوية ومجتمعية لهم وللآخرين من محاربي هذا المرض .

وقدمت عدد من الفقرات كهدية من القائمين على هذه المبادرة للأطفال محاربي السرطان تنوعت بين الاناشيد والشيلات للأطفال قدمها فرقه الأطفال فراشات اكشنها وعدد من المنشدين وفقرات أخرى متنوعة أسعدت الاطفال وذويهم والحاضرين لهذه الفعالية الاولى بالمنطقة والمخصصة للأطفال المصابين بالسرطان .

واختتمت الفعاليات بتكريم الرعاة والداعمين والمشاركين بدروع وشهادات شكر وتقدير لدعمهم لهذه الفعالية ، ثم قدمت الهدايا للأطفال من المتبرعين والرعاة التي زرعت الابتسامة على وجوههم وشكر ذويهم الداعمين لهذا العطاء المعنوي الكبير .

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