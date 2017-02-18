 القيادة تهنئ رئيسة جمهورية نيبال بذكرى يوم الديمقراطية لبلادها | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 21 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 18 فبراير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

مركز التنمية الإجتماعية بجدة يحتفي بالاستاذ بدرالسحاقي لتقاعده تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين .. انطلاق أعمال مؤتمر نزاهة الدولي الثاني (الحوكمة، والشفافية، والمساءلة) بعد غد الاثنين دوريات المجاهدين بجازان تمكنت من ضبط ١٨ بلاطة حشيش و٦٦٢ لترا مُسكرا و١٤٤ متسللا في عمليتين منفصلتين في سعيها لترسيخ بيئة صحية متكاملة : أمانة الجوف تطلق برنامج الإصحاح البيئي رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين الدكتور جميل البقعاوي يختتم الفعاليات المصاحبة لليوم الهندسي بالقصيم المستشفى العسكري بالجنوب يحصل على شهادة اعتماد الجودة الدولية الـ ( J C I ) أمانة عسير تواصل أعمال إزالة تجمعات المياه ومخلفات السيول بأحياء أبها مقذوف من الأراضي اليمينة يصيب مقيم بنجران 2932 موظفًا حكوميًا وموظفة يلتحقون بـ 116 برنامجًا تدريبيًا بمعهد الإدارة العامة هذا الأسبوع القيادة تهنئ رئيسة جمهورية نيبال بذكرى يوم الديمقراطية لبلادها قرية الباحة بالجنادرية تختتم مشاركتها على أنغام التراث والموروث  لأول مرة بنجران ليلة كرنفاليه بمناسبة اليوم العالمي للسرطان للأطفال

القيادة تهنئ رئيسة جمهورية نيبال بذكرى يوم الديمقراطية لبلادها

القيادة تهنئ رئيسة جمهورية نيبال بذكرى يوم الديمقراطية لبلادها
واس - الرياض

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة السيدة بيديا ديفي بهانداري رئيسة جمهورية نيبال الديمقراطية الفدرالية بمناسبة ذكرى يوم الديمقراطية لبلادها.
وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامتها، ولحكومة وشعب جمهورية نيبال الديمقراطية الفدرالية الصديق اطراد التقدم والازدهار.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، برقية تهنئة لفخامة السيدة بيديا ديفي بهانداري رئيسة جمهورية نيبال الديمقراطية الفدرالية بمناسبة ذكرى يوم الديمقراطية لبلادها.
وأعرب سمو ولي العهد عن أبلغ التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامتها، ولحكومة وشعب جمهورية نيبال الديمقراطية الفدرالية الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لفخامة السيدة بيديا ديفي بهانداري رئيسة جمهورية نيبال الديمقراطية الفدرالية بمناسبة ذكرى يوم الديمقراطية لبلادها.
وعبر سمو ولي ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامتها، ولحكومة وشعب جمهورية نيبال الديمقراطية الفدرالية الصديق المزيد من الرقي والازدهار.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>