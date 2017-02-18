2932 موظفًا حكوميًا وموظفة يلتحقون بـ 116 برنامجًا تدريبيًا بمعهد الإدارة العامة هذا الأسبوع

يستقبل معهد الإدارة العامة خلال هذا الأسبوع ابتداءً من يوم غد الأحد (2932) موظفًا حكوميًا، للالتحاق بـ (116) برنامجًا تدريبيًا ينفذها المعهد في كل من مركزه الرئيس بالرياض وفروعه بجدة والدمام وأبها والفرع النسائي بالرياض.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم معهد الإدارة العامة، عبدالعزيز بن إبراهيم الهدلق، أن هذه البرامج تهدف إلى تلبية الاحتياجات التدريبية للمتدربين ورفع كفاءتهم الإنتاجية، عن طريق تزويدهم بالمعارف والمهارات والاتجاهات السلوكية الإيجابية، التي تؤدي إلى تطوير العمل الإداري. وتتراوح مدة تنفيذ كل برنامج ما بين يومين إلى خمسة أيام.

ففي المركز الرئيس للمعهد بالرياض يلتحق (1112) موظفًا حكوميًا، بـ (44) برنامجاً تدريبياً، هي: إجراءات التقاضي أمام ديوان المظالم، إدارة أعمال الصيانة، إدارة الأداء الوظيفي، إدارة الأداء الوظيفي، إدارة الجودة الشاملة، إدارة برامج التثقيف الصحي، إدارة نظام التشغيل Windows -محطة العمل، أساسيات أمن المعلومات، أساسيات شبكات الحاسب الألي، أساسيات نظام التشغيل UNIX، إعداد التقارير، إعداد الحملات الإعلامية، إعداد المراسلات، الإبداع الإداري، الإثبات الجنائي، الإلقاء الفعال، الجداول الإلكترونية (Excel)، الرسم الهندسي باستخدام الأوتوكاد، العروض التقديمية (Power Point)، المراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية، المنافسة العامة، برمجة المشاريع الهندسية، تحليل العلاقة بين المتغيرات، تحليل ومعالجة مشكلات الميزانية، تخطيط الخدمات الصحية، تخطيط الموارد البشرية، تصميم المسوح الإحصائية، تنمية المهارات الإشراقية لرؤساء المراكز، شبكات النطاق المحلي اللاسلكية، معالجة النصوص، منازعات التأديب، مهارات التعامل مع المستفيدين، مهارات التعامل مع ضغوط العمل، مهارات التفاوض، مهارات السكرتارية الإبداعية، مهارات متقدمة في معالجة النصوص، إدارة الفعاليات، إدارة المعلومات الشخصية (Outlook)، أصول المحاسبة الحكومية، الأرشفة الإلكترونية، الذكاء العاطفي، الضمانات البنكية، تصميم الاستبانة، سلوكيات الوظيفة العامة.

وفي فـرع المعهد بمنطقـة مكة المكرمة يلتحق (813) موظفًا حكوميًا، بـ (28) برنامجًا تدريبيًا، هي: إدارة الاجتماعات، ادارة النزاع في بيئة العمل، إدارة الوقت، إدارة برامج التثقيف الصحي، إدارة مشاريع البرمجيات، إدارة نظام قواعد البيانات Oracle، أساسيات البنية التحتية لتقنية المعلومات ITIL، أساسيات أمن المعلومات، إعداد المراسلات، التفاوض مع الموردين، التكشيف والاستخلاص، الجداول الإلكترونية (Excel)، الحقوق والمزايا المالية للموظف، العروض التقديمية (Power Point)، المنازعات القانونية للموظف العام في الوظيفة العامة، حل المشكلات واتخاذ القرارات، عمليات تخزين المواد، لغة الاستفسار البنائية SQL، مباشرة الأموال العامة، معالجة النصوص، مهارات التعامل مع المستفيدين، مهارات السكرتارية الإبداعية، مهارات متقدمة في معالجة النصوص، إدارة المعلومات الشخصية (Outlook)، الاتصال الفعال في العمل، الأرشفة الإلكترونية، الضمانات البنكية، مهارات بناء فرق العمل.

وفي فـرع المعهد بالمنطقـة الشـرقية يلتحـق (422) موظفًا حكوميًا، بـ (20) برنامجًا تدريبيًا، هي: إدارة الاجتماعات، إعداد التقارير، إعداد التقارير الهندسية، إعداد المراسلات، إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية، الاتصال في العلاقات العامة، الأساليب الإحصائية في الدراسات الميدانية، تجهيز وترتيب المستودعات، تصميم التقارير في بيئة Visual Basic.net، تطوير خدمات المستفيدين، تطوير صفحات الويب بلغة HTML 5، مهارات التعامل مع الرؤساء، مهارات التعامل مع المستفيدين، نظم الرقابة الداخلية، أصول المحاسبة الحكومية، التنسيق الاداري، الذكاء العاطفي، الشراء المباشر، المحاسبة الحكومية في الفروع، تحفيز الموظفين.

وفي فرع المعهد النسائي بالرياض تلتحق (272) موظفة حكومية بـ (10) برامج تدريبية، هي: إدارة الوقت، الاشراف الاداري، التحقيق الاداري، الترقيات وتخطيط المسار الوظيفي، المهارات الأساسية في الفهرسة الموضوعية، تصميم البرامج التدريبية، تصميم المسوح الإحصائية، مهارات التعامل مع ضغوط العمل، مهارات التفاوض، سلوكيات الوظيفة العامة.

وفي فرع المعهد بمنطقة عسير يلتحق (283) موظفًا حكوميًا بـ (13) برنامجًا تدريبيًا، هي: إدارة النزاع في بيئة العمل، أساسيات أمن المعلومات، إعداد المراسلات، الإبداع الإداري، العروض التقديمية (Power Point)، تحليل العلاقة بين المتغيرات، مباشرة الأموال العامة، مهارات السكرتارية الإبداعية، إدارة المعلومات الشخصية (Outlook)، أصول المحاسبة الحكومية، الأرشفة الإلكترونية، تصميم الاستبانة، مهارات بناء فرق العمل.

وفي فرع المعهد النسائي بالمنطقة الشرقية تلتحق (30) موظفة حكومية ببرنامج إدارة الوقت.