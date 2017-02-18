أمانة عسير تواصل أعمال إزالة تجمعات المياه ومخلفات السيول بأحياء أبها

أوضح المتحدث الاعلامي لأمانة عسير م. سعيد الشهراني أن الأمانة واصلت جهودها لليوم الرابع باستكمال أعمال إزالة تجمعات المياه ونواتجها من الأتربة والمخلفات من الشوارع الرئيسية والداخلية داخل الأحياء، بالاستعانة بــــ 13 فرق ميدانية موزعة على مدار 24 ساعة تضم أكثر من 62 معدة متنوعة ومضخات لشفط المياه ، وقد شملت هذه الأعمال أكثر من 35 موقع لتجمعات المياه بالإضافة الى سرعة معالجة البلاغات الواردة لغرفة طوارئ الأمانة .

وأوضح الشهراني أنه خلال 24 ساعة الماضية تم سحب أكثر من 389 طن من مياه الأمطار المتجمعة وترحيل أكثر من 560ر2متر مكعب) من الأتربة ومخلفات السيول، بالإضافة تشكيل فرق كنس يدوي لإزالة الاتربة ونظافة مصائد السيول والعبارات من الشوارع الرئيسية والداخلية داخل الأحياء .

وأكد أن عدد البلاغات التي وردت لغرفة العمليات بإدارة الطوارئ بالأمانة وصل إلى 278 بلاغ خلال يوم أمس الجمعة حيث عالجت الكثير من الأحياء ومنها المنسك والموظفين والمروج وذرة وشمسان والمنهل وغيرها ، وكانت أغلب البلاغات عن تجمعات المياه وإزالة مخلفات الأمطار والسيول ، وانهيارات جزئية ومحدودة في بعض المواقع بأبها.