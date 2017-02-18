 أمانة عسير تواصل أعمال إزالة تجمعات المياه ومخلفات السيول بأحياء أبها | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 21 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 18 فبراير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

مركز التنمية الإجتماعية بجدة يحتفي بالاستاذ بدرالسحاقي لتقاعده تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين .. انطلاق أعمال مؤتمر نزاهة الدولي الثاني (الحوكمة، والشفافية، والمساءلة) بعد غد الاثنين دوريات المجاهدين بجازان تمكنت من ضبط ١٨ بلاطة حشيش و٦٦٢ لترا مُسكرا و١٤٤ متسللا في عمليتين منفصلتين في سعيها لترسيخ بيئة صحية متكاملة : أمانة الجوف تطلق برنامج الإصحاح البيئي رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين الدكتور جميل البقعاوي يختتم الفعاليات المصاحبة لليوم الهندسي بالقصيم المستشفى العسكري بالجنوب يحصل على شهادة اعتماد الجودة الدولية الـ ( J C I ) أمانة عسير تواصل أعمال إزالة تجمعات المياه ومخلفات السيول بأحياء أبها مقذوف من الأراضي اليمينة يصيب مقيم بنجران 2932 موظفًا حكوميًا وموظفة يلتحقون بـ 116 برنامجًا تدريبيًا بمعهد الإدارة العامة هذا الأسبوع القيادة تهنئ رئيسة جمهورية نيبال بذكرى يوم الديمقراطية لبلادها قرية الباحة بالجنادرية تختتم مشاركتها على أنغام التراث والموروث  لأول مرة بنجران ليلة كرنفاليه بمناسبة اليوم العالمي للسرطان للأطفال

أمانة عسير تواصل أعمال إزالة تجمعات المياه ومخلفات السيول بأحياء أبها

أمانة عسير تواصل أعمال إزالة تجمعات المياه ومخلفات السيول بأحياء أبها
المناطق - أبها

أوضح المتحدث الاعلامي لأمانة عسير م. سعيد الشهراني أن الأمانة واصلت جهودها لليوم الرابع باستكمال أعمال إزالة تجمعات المياه ونواتجها من الأتربة والمخلفات من الشوارع الرئيسية والداخلية داخل الأحياء، بالاستعانة بــــ 13 فرق ميدانية موزعة على مدار 24 ساعة تضم أكثر من 62 معدة متنوعة ومضخات لشفط المياه ، وقد شملت هذه الأعمال أكثر من 35 موقع لتجمعات المياه بالإضافة الى سرعة معالجة البلاغات الواردة لغرفة طوارئ الأمانة .

وأوضح الشهراني أنه خلال 24 ساعة الماضية تم سحب أكثر من 389 طن من مياه الأمطار المتجمعة وترحيل أكثر من 560ر2متر مكعب) من الأتربة ومخلفات السيول، بالإضافة تشكيل فرق كنس يدوي لإزالة الاتربة ونظافة مصائد السيول والعبارات من الشوارع الرئيسية والداخلية داخل الأحياء .

وأكد أن عدد البلاغات التي وردت لغرفة العمليات بإدارة الطوارئ بالأمانة وصل إلى 278 بلاغ خلال يوم أمس الجمعة حيث عالجت الكثير من الأحياء ومنها المنسك والموظفين والمروج وذرة وشمسان والمنهل وغيرها ، وكانت أغلب البلاغات عن تجمعات المياه وإزالة مخلفات الأمطار والسيول ، وانهيارات جزئية ومحدودة في بعض المواقع بأبها.

بدون عنوان بدون عنوان1 بدون عنوان4 بدون عنوان6 بدون عنوان7

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>