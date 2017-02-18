 مقذوف من الأراضي اليمينة يصيب مقيم بنجران | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 21 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 18 فبراير 2017 ميلاديا

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مقذوف من الأراضي اليمينة يصيب مقيم بنجران

مقذوف من الأراضي اليمينة يصيب مقيم بنجران
المناطق- نجران

أوضح نائب المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران النقيب/عبدالله سعيد ال فارع
بأن رجال الدفاع المدني باشروا اليوم السبت  الموافق ٢١/ ٥/ ١٤٣٨هـ بلاغاً عن تعرض منزل بحي الحضن بمدينة نجران لشظايا مقذوف عسكري أطلقته عناصر حوثية من داخل الاراضي اليمنية على منطقة جبلية ، مما نتج عنه اصابة مقيم يمني ، حيث تم نقله الى المستشفى لتلقي العلاج، وقد باشرت الجهات المعنية تنفيذ الاجراءات المعتمده في مثل هذه الحالات.

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