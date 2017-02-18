أوضح نائب المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران النقيب/عبدالله سعيد ال فارع
بأن رجال الدفاع المدني باشروا اليوم السبت الموافق ٢١/ ٥/ ١٤٣٨هـ بلاغاً عن تعرض منزل بحي الحضن بمدينة نجران لشظايا مقذوف عسكري أطلقته عناصر حوثية من داخل الاراضي اليمنية على منطقة جبلية ، مما نتج عنه اصابة مقيم يمني ، حيث تم نقله الى المستشفى لتلقي العلاج، وقد باشرت الجهات المعنية تنفيذ الاجراءات المعتمده في مثل هذه الحالات.
مقذوف من الأراضي اليمينة يصيب مقيم بنجران
أوضح نائب المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران النقيب/عبدالله سعيد ال فارع
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