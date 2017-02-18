المستشفى العسكري بالجنوب يحصل على شهادة اعتماد الجودة الدولية الـ ( J C I )

حصل مستشفى القوات المسلحة بالجنوب على شهادة اعتماد الجودة من اللجنة المشتركة الدولية بالولايات المتحدة الأميركية لاعتماد المنشآت الصحية الـ (J C I ) التي تعتبر الجائزة العالمية الرائدة في اعتماد مؤسسات الرعاية الصحية وسلامة المرضى ، وأنظموا لقائمة المستشفيات الحاصلين على الشهادة واختيارهم من ضمن المستشفيات العسكرية المثالية عالية الجودة على مستوى المملكة التي تقدم الخدمات الصحية ( العلاجية , الوقائية , التشخيصية , التأهيلية ) وتم منح المستشفى للشهادة والتميز من قبل فريق اللجنة بعد الزيارة الميدانية للمستشفى مؤخراً على مدى خمسة أيام , وقفوا خلالها على كافة مرافقة وأقسامه , واطلعوا على الخدمات العلاجية والرعاية الطبية المقدمة فيه , كما التقوا بمنسوبيه وأثنوا على سير العمل والتسهيلات المقدمة للمرضى , وشهدت القاعة الرئيسية للشؤون الاكاديمية التي احتضنت اللقاء الختامي إعلان رئيسة أعضاء فريق عمل اللجنة السيدة / شارون للنتيجة النهائية والنجاح المتحقق و سلمت مدير المستشفى العميد / عبدالله بن محمد الغامدي للتقرير والتقييم النهائي والنجاح المتحقق للمستشفى وسط تصفيق مدوي داخل القاعة من الحضور الذين تفاعلوا مع اعلان الفوز وتتويجهم بشهادة اعتماد الجودة الدولية للأعوام الثلاثة المقبلة.

من جانبه رفع مدير المستشفى العميد / عبدالله الغامدي في كلمته التي ألقاها أمام رئيسة وأعضاء اللجنة الدولية والحضور الكبير واللافت لمنسوبي المستشفى بأسمة وباسم منسوبي المستشفى بالتهاني والتبريكات للمدير العام للخدمات الطبية للقوات المسلحة اللواء الدكتور / سليمان بن محمد المالك بما تحقق للمستشفى من انجاز وافضلية واعتماد للجودة في مجال الخدمات والرعاية الصحية المقدمة للمرضى وأشار إلى توجيهات المدير العام الرامية إلى الارتقاء بكافة المستشفيات العسكرية والمراكز الطبية التابعة لها بالمملكة للمستويات المأمولة وأن تكون واجهه مشرفة ومشرقة للقوات المسلحة , مشيراً أن الجودة في الخدمات الصحية ورفع مستوى سلامة المرضى أصبحت أحد المحاور الاستراتيجية ومن أهم أولويات الادارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة تجاه المستشفيات التابعة لها ، لافتا إلى أن الجهود قد تمحورت حول موضوع الجودة التي تعتبر حالياً مطلباً أساسياً لكل جهة وخياراً لكافة العاملين في مجال القطاعات الصحية للدخول في مرحلة جديدة من خلال تحسين وجودة الخدمات الطبية وسلامة المرضى ، وقدم شكرة وثناءه لمنسوبي المستشفى ولكل من ساهم وشارك بجهده ووقته وأفكاره ودعمة المعنوي في تحقيق النجاح المتحقق لهم , وبارك للعموم من كوادر طبية , تمريضية , فنية , إدارية على الانجاز والنجاح المتحقق لهم , مثمناً للجهود المبذولة والتفاعل المثالي من قبل الجميع وخص هنا بالشكر والثناء مدير إدارة تطوير الجودة وسلامة المرضى العميد الطبيب / جمال الحمدي الغائب الحاضر عنا لارتباطه بمهمه وطنية ضمن قواتنا المسلحة المرابطة على الحد الجنوبي لبلادنا والشكر والثناء موصول للمساعدين للشؤون الادارية والصحية وللمدير الحالي المكلف لا دارة تطوير الجودة وسلامة المرضى الاستاذة / سميرة عسيري ومنسوبي إدارتهم فرداً فردا بالإضافة الى بقية مدراء الادارات الاخرى ورؤساء الاقسام ومنسوبيهم دون استثناء والذين كان لهم الدور الكبير والبارز ويقفون الى جانبنا وخلف الانجاز المتحقق في الحصول على شهادة الاعتراف الدولية , وبين أن اجتيازهم ونيلهم للشهادة قد تحقق بفضل وتوفيق من الله عز وجل وتقديمهم لخدمات صحية عالية الجودة وبما يتوافق مع تطلعات المستفيدين منها وناشد الجميع بمواصلة العمل الجاد والاستمرارية في التميز المسجل لهم والتطلع الى تحقيق أعلى درجات التقييم دائماً من خلال الادوار والجهود المقدمة منهم للمرضى والتي تعود بالرضى التام للمستفيدين منها.

وأشار المساعد للشؤون الإدارية العميد / زويد بن عبدالله الزويد إلى دور ودعم إدارة المستشفى في تطوير الخدمات الصحية المقدمة لمنسوبي القوات المسلحة وعائلاتهم والحرص على الرفع من مستوى هذه الخدمات لتتماشى مع ما تقدمة حكومتنا الرشيدة من اهتمام ودعم كبير وتسهيلات باعتبار أن القوات المسلحة رافداً من روافد التنمية الصحية والاجتماعية وأضاف أن الحصول على الشهادة كان لها عدة مزايا منها تحسين الثقة العامة داخل المنظمة التي تقدر الجودة وسلامة المرضى كشركاء في عملية الرعاية ، لضمان بيئة عمل آمنة فعالة تساهم في إرضاء العاملين وتأسيس قيادة متجانسة ومتعاونة بين الجميع بحثاً عن التميز فيما يتعلق بهذا الجانب والاستمرار في تحسين نتائج الرعاية الإكلينيكية , مهنئاً الجميع على ما تحقق للمستشفى من نجاحات تسجل لمنسوبيه الذين استحقوا هذا التكريم والاعتراف الدولي بهم وبأدوارهم , وأثني على جهود وأدوار وتعاون كافة مدراء الإدارات ورؤساء الأقسام ومنسوبيهم خلال الفترة الماضية التي تطلبت تكاتفهم جميعاً معنا ومع إدارة الجودة لتحقيق الخطوة الأولى لنجاحات منتظرة مستقبلاً للمستشفى.

الى ذلك بين مدير مستشفى مدينة الملك فيصل العسكرية المساعد للشؤون الصحية العقيد الطبيب / عائض بن عبدالله آل مرضي بأن اعتماد إدارة الجودة داخل قطاع المستشفيات تعتبر اليوم مطلب أساسي وضرورة ملحة لتكريس مبدأ المنافسة الإيجابية لبلوغ أعلى مستويات الجودة لتحسين وتطوير خدماتها المقدمة للمرضى داخل المنشآت الصحية , وتقديم جودة عالية وعلى درجة كبيرة من الأمان وتطابقها بما هو معمول به في أرقى وكبريات المنشآت الطبية العالمية , والتي حققت للمستشفى الحصول على شهادة الاعتراف الدولية نتيجة للدعم الكبير واللامحدود الذي قدمته إدارة المستشفى والجهد المبذول من جانب إدارة تطوير الجودة وسلامة المرضى ومنسوبيهم والإدارة الطبية وإدارة التمريض وجهدهما فيما تحقق من إنجاز مع باقي الإدارات الذين عملوا وبذلوا الكثير من المتابعة والتطويرات والتحسينات وحرصهم على تطبيقهم للمعايير والمواصفات المطلوبة لتتماشى مع المتطلبات العالمية التي تطبقها المرافق الصحية الكبيرة , وهذا ما حرصت على تطبيقه اللجنة من معايير وقياسات اساسية لمنح الشهادة للمستشفى , والتي تحققت ولله الحمد على شقين تمثل الشق الأول بالتركيز على الأهداف الدولية الاساسية لسلامة المرضى ، للحصول على الرعاية الصحية الصحيحة واستمراريتها ، إلى جانب المحافظة على حقوق المرضى وذويهم والعناية بهم وتقييمهم ، للمساهمة في ضمان وجود بيئة صحية آمنة للمرضى والعاملين والزائرين والمستفيدين من الخدمات والتأكيد على التزام هذه المرافق بالتحسين المستمر , والشق الاخر تمثل في إدارة المؤسسة الصحية لتحسين الجودة وسلامة المرضى ، والوقاية من العدوى ومكافحتها ، بالإضافة إلى القيادة وإدارة المنشأة والسلامة ، ومؤهلات العاملين وتدريبهم ، وكذلك إدارة المعلومات وسريتها ، وكل هذه الامور تمثل البرامج الاساسية للجودة واعتماد سلامة المرضى الهدف الاستراتيجي والرئيسي للمنشآت الصحية .

وأكدت مدير إدارة تطوير الجودة وسلامة المرضى بالمستشفى المكلفة الأستاذة / سميرة بنت أحمد عسيري بالجهود الكبيرة المبذولة لتطبيق مبادئ الجودة الشاملة من خلال تقديم مستويات عالية من الجودة في الرعاية الطبية والاستخدام الأمثل للموارد البشرية وترشيد النفقات مع تقييم ورفع جودة الإنتاجية والعمل الدائم والمستمر على تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة والتي ساهمت بحصول المستشفى على الشهادة , وقدمت الشكر والتقدير لكل من ساهم في تحقيق هذا الانجاز والنجاح بدءاً من مدير المستشفى والمدراء المساعدين ومدراء الإدارات ورؤساء الأقسام وعموم منسوبي المستشفى دون استثناء لأحد على حساب أخرين , بالإضافة الى ادوار وجهود ومساهمات منسوبي إدارة تطوير الجودة وسلامة المرضى والكل كان لهم التواجد والحضور الكبير وبذلوا جهوداً مضنية في تحقيق هذا النجاح المنتظر , وبينت بأنهم قد وضعوا نصب أعينهم التطوير للجودة وسلامة المرضى والخدمات الصحية داخل جميع مرافق المستشفى وفقاً لخطط إستراتيجية بعيدة المدى لتحقيق هذا الهدف , والذي كان من بين أولوياتنا الحصول على اعتماد اللجة الدولية المشتركة ( J C I ) في مطلع العام الجاري( 2017م ) والتي تحققت بفضل من الله عز وجل ثم بالدعم والمساندة اللامحدودة وبالجهود المبذولة والعمل الدؤوب والتخطيط والتضحيات من إدارة المستشفى والمدراء المساعدين وإدارة تطوير الجودة وسلامة المرضى ومنسوبيهم والادارات الاخرى بالمستشفى على مدار العامين الماضيين والتي أسهمت ولله الحمد في تحقيق الهدف المنشود للمنشأة ونتطلع إلى المحافظة على مكتسباتنا وتحقيق المزيد من التميز للمستشفى .