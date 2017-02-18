 في سعيها لترسيخ بيئة صحية متكاملة : أمانة الجوف تطلق برنامج الإصحاح البيئي | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 21 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 18 فبراير 2017 ميلاديا

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في سعيها لترسيخ بيئة صحية متكاملة : أمانة الجوف تطلق برنامج الإصحاح البيئي

في سعيها لترسيخ بيئة صحية متكاملة : أمانة الجوف تطلق برنامج الإصحاح البيئي
المناطق - الجوف
تستعد أمانة منطقة الجوف لإطلاق مشروع مكافحة آفات الصحة العامة بسكاكا، ضمن أهدافها للقضاء على الظواهر التي تساعد في نقل الأمراض والأوبئة، حيث يتضمن المشروع جملةً من المكونات والأهداف وخطط العمل المدروسة، التي ستسهم في رفع مستوى الإصحاح البيئي في المدينة، والتقليل من عوامل الآفات المتسببة والناقلة للأمراض.
وحول المشروع الذي بلغت قيمته ٧,٨٠٠،٠٠٠ ريال، قال أمين المنطقة المهندس عجب القحطاني أن السعي حثيثٌ ومتواصل نحو تطبيق أعلى معايير الجودة لخلق بيئة صحية متكاملة الروافد والعناصر، من سلامة الغذاء والماء، إلى التعامل مع النفايات والمخلفات والمصادر البيئية للأمراض، بطرق أكثر استدامة وفاعلية.
وأكَّد المهندس القحطاني أن دعم واهتمام سمو أمير منطقة الجوف الأمير فهد بن بدر بن عبدالعزيز، ستدفع بالمشروع نحو النجاح والمُخرَجات الفعالة، مقدماً شكره وتقديره لسمو الأمير، ولمعالي وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف آل الشيخ، لدعمهما والاهتمام والحرص على ما كل ما من شأنه رفع مستوى العمل والإنجاز في مشاريع الأمانة، لافتاً إلى أن تفاعل المجتمع المحلي سيسهم كذلك في إنجاح المشروع وتطويره مستقبلاً.
من جانبه أوضح وكيل الأمين للخدمات د. ثامر الشراري أن المشروع سينطلق بمعدات مختصصة، وكوادر بشرية إدارية مؤهلة، وأخرى فنية ذات تدريب وخبرة في مجال مكافحة الحشرات والقوارض إضافة إلى الحيوانات الضالة وخاصة الكلاب، مشيراً إلى أن التجهيزات تتضمن ١٥ آلية متحركة ومتخصصة في الضباب، والرذاذ متناهي الصغر، والتعقيم، والمراقبة، وأخرى للمبيدات، والكلاب الضالة، والحشرات، فضلاً عن مركبات أخرى للدعم والمساندة.
يذكر أن الأمانة قد نفذت موخراً حِزمةً من المشاريع المتنوعة، التي تدخل في سياق ذلك، فيما تسعى من جهة أخرى لاستقطاب الأفكار والمبادرات المبدعة لتطبيقها والاستفادة مما يطرحه الكثير من أبناء المنطقة لتحسين وتطوير أعمالها على كافة الصُّعد.

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