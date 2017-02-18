 دوريات المجاهدين بجازان تمكنت من ضبط ١٨ بلاطة حشيش و٦٦٢ لترا مُسكرا و١٤٤ متسللا في عمليتين منفصلتين | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 21 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 18 فبراير 2017 ميلاديا

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دوريات المجاهدين بجازان تمكنت من ضبط ١٨ بلاطة حشيش و٦٦٢ لترا مُسكرا و١٤٤ متسللا في عمليتين منفصلتين

دوريات المجاهدين بجازان تمكنت من ضبط ١٨ بلاطة حشيش و٦٦٢ لترا مُسكرا و١٤٤ متسللا في عمليتين منفصلتين
واس - جازان

قامت دوريات فرع إدارة المجاهدين بمنطقة جازان، خلال ٧٢ الساعة الماضية بحملات أمنية واسعة تمكنت من خلالها من ضبط كمية من الحشيش والمسكر في عمليتين منفصلتين ، والقبض على المهربين وإصابة عدد منهم.
وأوضح المتحدث الرسمي لفرع إدارة المجاهدين بمنطقة جازان خالد عبدالله بن قزيز أنه أثناء قيام دوريات الفرع ممثلة بقطاع المجاهدين الجبلي خلال ٧٢ الساعة الماضية بحملات أمنية واسعة تمكنت من خلالها من ضبط كمية من الحشيش والمسكر في عمليتين مختلفتين , ففي العملية الأولى قامت دوريات الفرقة الأولى بمداهمة أحد أوكار ترويج المسكرات بالقرب من بحيرة سد وادي جازان بمحافظة العارضة نتج عنها ضبط مجموعة من العبوات المختلفة المعدة للترويج بلغ سعتها الإجمالية ٦٦٢ لترا من العرق المُسكر .
وفي العملية الثانية أحبطت دوريات الفرقة الثانية بمحافظة الداير بني مالك كمية من الحشيش بعد مطاردة لمجموعة من المهربين بأحد المواقع الوعرة بالقرب من نقطة الصلالة بجبال الحشر أسفرت بضبط ١٨ بلاطة حشيش.
كما قامت دوريات الفرع بقطاعاتها كافة بالقبض على ١٤٤ متسللا و٥٩ مخالفا وضبط ٤١٨١ حزمة قات و١٠ مركبات استخدمت التهريب والقبض على ٤ مهربين بقضايا مختلفة، تم إحالة جميع الأشخاص والمضبوطات إلى جهات الاختصاص.
وأكد بن قزيز أن رجال المجاهدين ماضون في مكافحة جرائم التهريب والتسلل بتكثيف التواجد الأمني في حدود مسؤوليتهم ورصد الطرق الوعرة والأوكار التي يقطنها المهربين والمتسللين والتعامل معها عبر الدوريات الرجال.

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