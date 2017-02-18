 مركز التنمية الإجتماعية بجدة يحتفي بالاستاذ بدرالسحاقي لتقاعده | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 21 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 18 فبراير 2017 ميلاديا

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مركز التنمية الإجتماعية بجدة يحتفي بالاستاذ بدرالسحاقي لتقاعده

مركز التنمية الإجتماعية بجدة يحتفي بالاستاذ بدرالسحاقي لتقاعده
المناطق - جدة - عادل الزهراني

في ليلة من ليالي العرفان و الوفاء كان لمنسوبي مركز التنمية الاجتماعية بجدة وقفة وفاء لرجل خدم العمل الخيري طوال 30 عاماً فكان التكريم عنواناً .وكان الصوت واحداً شكراً أستاذ بدر السحاقي على كل ما قدمته لنا وللمجتمع من خلال عملك .ومهما كان التكريم لن نوفيك حقك فأنت الأب والأخ والقائد وستظل في القلوب دائماً، لك منا كل الدعوات الصادقة  بالتوفيق في حياتك القادمة.
وقد تحدث مدير مركز التنمية الإجتماعية بجدة الأستاذ أحمد بن يحي صفحي في كلمته بمناسبة التكريم عما قدمه الأستاذ بدر بن جابر السحاقي في مسيرة عطاءه الحافلة فقال : أنها ليلة تختلط فيها المشاعر عشنا مع هذا الرجل أجمل سنوات العمل كان موجها وقائدا تعلمنا منه الكثير ولا نزال نتعلم منه. وكان لرفيق دربه الأستاذ مساعد العرياني كلمة شكر وعرفان أثنى فيها على رحلة صداقة ربطته بهذا الرجل طوال 30 عاماً . وقد قدم منسوبي مركز التنمية الإجتماعية بجدة الهدايا للأستاذ بدر السحاقي وسط جو ممطر يسودة الحب والوفاء

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