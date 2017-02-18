شرطة تبوك تنفذ خطه امنية أثناء تساقط الثلوج

اكد الناطق الاعلامي لشرطة منطقة تبوك المقدم خالد الغبان نجاح الخطة الامنية الخاصة بموسم تساقط الثلوج على المرتفعات الشمالية بالمنطقة والتي اعدتها شرطة منطقة تبوك المنفذة من قبل كافة افرع الامن العام بالمنطقة حيث تم الاستعداد المُبكر لهذه الظروف وتغطية كافة الطرق المؤدية الى مناطق التنزه الممتدة من مدينة تبوك الى محافظة حقل مروراً بمركز بئر بن هرماس والعيينة والزيتة والشرف والظهر وعلقان والعمل على تقديم المساعدة للمتنزهين والتواجد المستمر من خلال التغطية الامنية والمرورية في كافة المواقع التي شهدت كثافة مرورية منذ بداية تساقط الثلوج والتأكيد على استمرار التواجد الامني المكثف حتى مغادرة المتنزهين حيث لم تقع طيلة هذه الفترة اي حوادث تذكر ولله الحمد وفي السياق تؤكد شرطة منطقة تبوك على الجميع بتوخي الحيطة والحذر في مواقع التنزه والتقيد بالسرعة المحددة متمنيين للجميع السلامة