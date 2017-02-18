 اشادو بفكرة واهداف ملتقى مكة الثقافي : زوار الجنادرية يوقعون على منصة “كيف نكون قدوة”؟ | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 21 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 18 فبراير 2017 ميلاديا

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اشادو بفكرة واهداف ملتقى مكة الثقافي : زوار الجنادرية يوقعون على منصة “كيف نكون قدوة”؟

اشادو بفكرة واهداف ملتقى مكة الثقافي : زوار الجنادرية يوقعون على منصة “كيف نكون قدوة”؟
المناطق - الرياض - عادل الزهراني

جذب معرض “كيف نكون قدوة”؟، بجناح منطقة مكة المكرمة بمهرجان الجنادرية 31، زوار المهرجان للتعرف على أهداف ورؤية المشروع الذي يتبناه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل.
ويحتوي المعرض على شرح واف عن المشروع وأهدافه ورؤيته، بالإضافة إلى كلمة متلفزة للأمير خالد الفيصل التي ألقاها عند انطلاق المشروع والتي قال فيها: “ديننا الإسلام، ودستورنا القرآن والسنة، ومناهجنا إسلامية، كذلك حياتنا إسلامية، فكيف لا نكون قدوة؟ ولو طبقنا مزايا إسلامنا لأصبحت مدننا أفضل المدن، وإداراتنا أنشط الإدارات، ولأصبحت إنجازاتنا الأعظم”.
وأوضح المسؤول عن المعرض الأستاذ نواف الزيد مدير العلاقات العامة بإمارة مكة المكرمة، أن ملتقى مكة الثقافي “كيف نكون قدوة؟”،شعار هذا العام ١٤٣٨ه بأنه مشروع ثقافي فكري يستهدف كافة شرائح المجتمع بمجموعة من البرامج والفعاليات التي تشرف عليها امارة منطقة مكة المكرمة وتنفذهاجميع القطاعات الحكومية والأهلية والخاصة وفق خطة شاملة معتمده و يندرج مع الخطة التنموية المرتكزة في بناء الانسان وتنمية المكان مبيناً أن المشروع يستهدف أربع فئات من المجتمع وهم رب الأسرة، والمعلم، وإمام وخطيب المسجد، والمسؤول .
وأشار إلى أن أهداف المشروع تتلخص في تحفيز القطاعات الحكومية والقطاعات الخاصة والأهلية على المشاركة في الأنشطة الثقافية، دعم المبادرة الثقافية والاجتماعية، تكريم المميزين في المنطقة من جميع الفئات والأعمار، إيجاد بيئة تنافسية بين افراد ومؤسسات المجتمع.
وأشاد الزيد بتفاعل الزوار مع المبادرة وحرصهم على ترك توقيعاتهم على جدار المعرض لإبداء دعمهم للمبادرة التي تستهدف بناء الإنسان النافع لوطنه ودينه.
وفِي ذات السياق أشاد مجموعة من ملتقى إعلاميون قاموا بزيارة مهرجان الجنادرية 31، بجناح مكة المكرمة، مؤكدين أن الجناح من أبرز الأجنحة وذلك لوجود معرضين مميزين هذه السنه ملتقى مكة الثقافي تحت شعار كيف نكون قدوة و معرض مكة المستقبل .

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