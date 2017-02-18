 قرية عسير تختتم مشاركتها في الجنادرية بأكثر من مليون زائر | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 21 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 18 فبراير 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

تركيا قدمت لواشنطن مقترحين لعملية الرقة وفاة عمر عبد الرحمن في سجون أمريكا كعادته أمير الرياض يقف ميدانيا على الخرج بعد السيول وزيارة مبشرة بما هو قادم وزارة النقل تؤكد استمرار إغلاق “عقبة ضلع” إلى حين التأكد من تأمين المناطق الخطرة وتفادي سقوط الصخور 9 طلبات ومقترحات في ثالث لقاءات اليوم البلدي ببيشة .. رئيس بلدي بيشة : ترتيب المشاريع ببيشة أولى اهتماماتنا قرية عسير تختتم مشاركتها في الجنادرية بأكثر من مليون زائر اشادو بفكرة واهداف ملتقى مكة الثقافي : زوار الجنادرية يوقعون على منصة “كيف نكون قدوة”؟ شرطة تبوك تنفذ خطه امنية أثناء تساقط الثلوج مركز التنمية الإجتماعية بجدة يحتفي بالاستاذ بدرالسحاقي لتقاعده تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين .. انطلاق أعمال مؤتمر نزاهة الدولي الثاني (الحوكمة، والشفافية، والمساءلة) بعد غد الاثنين دوريات المجاهدين بجازان تمكنت من ضبط ١٨ بلاطة حشيش و٦٦٢ لترا مُسكرا و١٤٤ متسللا في عمليتين منفصلتين في سعيها لترسيخ بيئة صحية متكاملة : أمانة الجوف تطلق برنامج الإصحاح البيئي

قرية عسير تختتم مشاركتها في الجنادرية بأكثر من مليون زائر

قرية عسير تختتم مشاركتها في الجنادرية بأكثر من مليون زائر
المناطق - الجنادرية

اختتمت إمارة منطقة عسير مشاركتها هذا العام في المهرجان الوطني للتراث والثقافة ” الجنادرية 31 ” بأكثر من مليون زائر خلال فترة المهرجان, تجولوا في المعرض الرئيسي للأسر المنتجة الذي ضم 24 ركنا وقصر الطين الذي ضم مشاركة محافظة بيشه وقصر الحجر الذي ضم مشاركة محافظة بلقرن عرض في القصور عدد كبير من القطع الأثرية النادرية التي تجاوزت 5 آلاف قطعة إلى جانب مجلس بيشه ومجلس بلقرن ومجلس التشريفات في قصر كبار الشخصيات.

وقد اوضح رئيس وفد منطقة عسير خالد صبر أن المشاركة هذا العام ولله الحمد ناجحة بكل المقاييس, حيث أن فريق العمل الشاب قام بأعمال جبارة لخدمة زوار القرية ولساعات عمل تصل إلى 14 ساعة متواصلة من أجل راحة الزوار وضمان إيصال المعلومة الصحيحة عن المنطقة إضافة إلى مساعدة كبار السن وتوفير وسائل الراحة للزوار, مثمنا لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز حرصه ومتابعته اليومية لمجريات المشاركة وتوجيهاته التي كان لها الأثر الكبير في نجاح العمل, ومتابعة شخصية من رئيس اللجنة العليا لمشاركة منطقة عسير فيصل بن مشرف.

وأشار إلى أن المشاركة ولله الحمد حظيت بقبول واسع ونالت إعجاب كافة الزوار بما فيهم كبار الشخصيات الذين حضروا للقرية وشاهدوا التجديد والتطوير والعمل الذي عكس هوية المنطقة من أول وهلة تقع فيها قدم الزائر للقرية يلمس التجديد والتطوير الذي تم العمل عليه لأشهر من أجل أن تكون القرية أنموذجا حقيقيا للمنطقة بما تحتويه من معارض ومشاركات وموروث شعبي وفلكلورات, مثمنا لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير حفظه الله ولرئيس اللجنة العليا لمشاركة منطقة عسير الأستاذ فيصل بن مشرف دعمهم ومتابعتهم وحرصهم على إشراك الشباب, حيث أن مشاركة شباب منطقة عسير في الجنادرية تطوعا لخدمة الوطن والمنطقة وتمثيل شباب المنطقة خير تمثيل, حيث أن وفد منطقة عسير يعتبر الأصغر سناً على مستوى مشاركات المناطق ومن أنجحهم عملاً وتناغما في الأداء والتنفيذ والاستقبال.

الجدير بالذكر أن وفد منطقة عسير قد قام بزيارة لجناح دولة قطر كان في استقبالهم رئيس الوفد وقدمت فرقة عسير على مسرح جناح دولة قطر عددا من الفلكلورات الشعبية, وشارك وفد منطقة عسير في مسيرة للفرق الشعبية بالجنادرية بمشاركة فرقة رجال ألمع وعسير, واستقبل المركز الإعلامي لقرية عسير برئاسة مدير المركز الزميل سعيد بن سعد آل رفيع عددا من الزوار من الإعلاميين والمهتمين بالإعلام الجديد ووسائل التواصل الاجتماعي في المملكة والإمارات وعدد من الدول الشقيقة, فيما قام المركز الإعلامي باستضافة عدد من القنوات ” التلفزيون السعودي القناة الأولى والثانية والثقافية في عدد من البرامج, وقناة الإخبارية السعودية, العربية, MBC, وتلفزيون الآن, صدى, الوسام, وعدد من المحطات التلفزيونية وشارك المركز الإعلامي في عدد من برامج البث المباشر والحلقات المسجلة وإذاعة الرياض , فيما وفر المركز الإعلامي خدمات الترجمة لعدد من الوفود الأجنبية التي زارت القرية .

1 2 3 4 5 6 7 8 9

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>