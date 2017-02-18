 9 طلبات ومقترحات في ثالث لقاءات اليوم البلدي ببيشة .. رئيس بلدي بيشة : ترتيب المشاريع ببيشة أولى اهتماماتنا | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 21 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 18 فبراير 2017 ميلاديا

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9 طلبات ومقترحات في ثالث لقاءات اليوم البلدي ببيشة .. رئيس بلدي بيشة : ترتيب المشاريع ببيشة أولى اهتماماتنا

9 طلبات ومقترحات في ثالث لقاءات اليوم البلدي ببيشة .. رئيس بلدي بيشة : ترتيب المشاريع ببيشة أولى اهتماماتنا
المناطق - بيشة

استقبل عدد من أعضاء المجلس البلدي بمحافظة بيشة أمس الأول شكاوى المواطنين والمقيمين ومقترحاتهم في مقر المجلس، خلال اللقاء الثالث لفعاليات اليوم البلدي بحضور رئيس المجلس ناصر الجهمي والعضوين “سيف آل مدشوش وقباس الفهد” وتنوعت الطلبات من المواطنين خلال هذا اللقاء شملت 3 طلبات و6 مقترحات، في السفلته وصيانة الحدائق والنظافة وسحب مياه الأمطار.

ويولي المجلس اهتمامًا بالغًا بمختلف الشكاوى والمقترحات التي ترد من المواطنين والمقيمين خلال اليوم البلدي، وذلك من خلال تدوين جميع الملاحظات التي يستقبلها الأعضاء، ومن ثم التحقق منها ورفعها للجهات المختصة لاتخاذ الإجراء اللازم حيالها، إضافة إلى المتابعة المستمرة لمختلف الشكاوى من قبل أمانة المجلس.
وأكد رئيس المجلس “الجهمي” بأن المجلس يضم نخبة كبيرة من الكفاءات وجميعهم حريصين على ايصال كل الخدمات وتوفيرها في كل حي وقرية تتبع خدمات بلدية بيشة، مفيدا بأن ترتيبات أولويات المشاريع ستتم استناداً على الطلبات المقدمة وتقارير الزيارات الميدانية واليوم البلدي، مشيراً إلى أن خدمات الجانب البلدي في المحافظة مقبلة على نهضة تطويرية ستغير شكلها بإذن الله خلال 3 أعوام، وسيضع المجلس والبلدية رؤية يتم تنفيذها خلال هذه الفترة المحددة.
وأشاد رئيس المجلس بقرار رئيس البلدية المهندس محمد البشر في إلزام المطاعم بتركيب كاميرات مراقبة استناداً على توصية المجلس في جلسته السابعة، كما أعرب عن سعادته وأعضاء المجلس بجهود البلدية في إعادة تهيئة حديقة نمران ونجاح المرحلة الأولى من مشروع انهاء تجمعات المياه في شارع الملك سعود، داعياً إلى إنهاء المرحلة الثانية في أسرع وقت.

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