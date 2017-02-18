 المتحدث الرسمي لوزارة النقل : إغلاق طريق الظهران بقيق الأحساء جراء فيضان بحيرة “مدن” | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 21 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 18 فبراير 2017 ميلاديا

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المتحدث الرسمي لوزارة النقل : إغلاق طريق الظهران بقيق الأحساء جراء فيضان بحيرة “مدن”

المتحدث الرسمي لوزارة النقل : إغلاق طريق الظهران بقيق الأحساء جراء فيضان بحيرة “مدن”
المناطق _واس

أعلنت وزارة النقل إغلاقها لطريق الظهران ـ بقيق ـ الأحساء من تقاطع كوبري المدينة الصناعية الثانية باتجاه الأحساء جراء فيضان بحيرة “مدن” التي تسببت في تجمع كميات كبيرة من المياه على سطح الطريق بعد هطول الأمطار بكميات كبيرة خلال الأيام الماضية وذلك حرصاً على سلامة مرتادي الطريق.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة النقل المشرف العام على التسويق والاتصال تركي الطعيمي، أن إدارة الطرق والنقل بالمنطقة الشرقية استنفرت طاقاتها البشرية وكافة معداتها من أجل إعادة حركة الطريق لوضعها الطبيعي، والتنسيق مع المعنيين في الهيئة السعودية للمدن الصناعية “مدن” لإيقاف عمليات تصريف المياه في المنشآت والمصانع إلى حين معالجة الفيضان بشكل عاجل، مشيراً إلى أنه تم توفير مضخات وصهاريج للحد من تدفق المياه.
ونبّه الطعيمي مستخدمي الطريق المتجهين إلى الأحساء وقطر والإمارات استخدام طرق بديلة مثل طريق الدمام الرياض السريع وصولاً لكوبري صلاصل ثم الدخول منه للتوجه لمحافظة بقيق، ثم استخدام طريق بقيق الأحساء السريع، أو استخدام الطريق الساحلي (الظهران – العقير – سلوى) باستخدام كوبري الهاف مون، علماً بأن الطريق بالاتجاه المعاكس للمتجهين من الأحساء إلى الظهران سالك للحركة.
وقال الطعيمي إن أعمال تصريف المياه في الموقع بدأت منذ تلقي بلاغ تجمع المياه، مشيراً إلى أنه تم صباح اليوم قطع أحد الطرق الفرعية لتصريف المياه إلى منطقة منخفضة لتمكين المعدات والآليات من الوصول إلى المناطق التي يتواجد بها ارتفاع في منسوب المياه لإعادة الحركة بشكل عاجل، حيث من المتوقع أن تنتهي كافة أعمال الصيانة خلال الساعات القادمة لإعادة الحياة للطريق.
يذكر أن فرق الصيانة بوزارة النقل بالمنطقة الشرقية استنفرت كافة طاقاتها خلال الـ 24 ساعة الماضية لضمان عودة الطرق على مداخل المدن عن طريق استخدام المعدات والمضخات لتهيئة الطرق مع بداية عودة العمل والدراسة ليوم غد حيث لوحظت الحركة على معظم الطرق الرئيسية وسير المركبات بشكل طبيعي.

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