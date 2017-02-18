 حرس الحدود يحبط تهريب أكثر من 55 ألف قرص إمفيتامين بالحدود الشمالية | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 21 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 18 فبراير 2017 ميلاديا

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حرس الحدود يحبط تهريب أكثر من 55 ألف قرص إمفيتامين بالحدود الشمالية

حرس الحدود يحبط تهريب أكثر من 55 ألف قرص إمفيتامين بالحدود الشمالية
المناطق _الحدود الشماليه

تمكن رجال حرس الحدود بمنطقة الحدود الشمالية من إحباط محاولة تهريب عدد 55280 قرص إمفيتامين المخدرة، كانت مخبأة داخل حقيبة يدوية.

صرح بذلك المتحدث الرسمي لحرس الحدود العقيد البحري الركن ساهر الحربي:” تم رصد أشخاص قبل فجر يوم أمس الجمعة، حاولوا اختراق حدود المملكة عبر مسؤوليات قطاع طريف قادمين من الأراضي الأردنية مشيا على الأقدام، متوقعين أن سوء الأحوال الجوية المتمثل بتساقط الثلوج وتدني الرؤية سيمكنهم من ذلك، مما حتم التعامل معهم بكل حزم وقوة وإطلاق النار عليهم”، مفيدا بالمباشرة في استكمال الإجراءات الأمنية كافة حيال المضبوطات بالتعاون مع الجهات الأخرى.

وأكد المتحدث الرسمي لحرس الحدود أن رجال حرس الحدود سيتصدون لمحاولات التهريب كافة عبر الحدود في كل الظروف والمتغيرات الجويه، وسيبقون السد المنيع لحماية الوطن من هذه الآفة التي تستهدف النيل من أبناءه.

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