مدير تعليم جدة يدشن الملتقى العلمي للمدارس الرائدة .. غداً

يدشن المدير العام للتعليم بجدة عبدالله الثقفي صباح غد الأحد فعاليات الملتقى العلمي السادس للمدارس الرائدة تحت شعار ” المدارس الرائدة نواة نحو الاعتماد المدرسي” والذي تحتضنه قاعة الملك فيصل للمؤتمرات بجامعة المؤسس .

و أوضح مدير ادارة التخطيط والتطوير بتعليم جدة خليل الوافي أن الملتقى يهدف إلى تطوير المعايير للمدارس الرائدة و بناء الاعتماد المدرسي و تأسيس التكامل بين التعليم العالي والعام في بناء معايير المدارس وذلك بمشاركة خبراء الاعتماد المؤسسي من عدة جامعات بالإضافة لتواجد تعليم المدينة المنورة كضيف شرف في الملتقى .