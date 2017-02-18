 مدير تعليم جدة يدشن الملتقى العلمي للمدارس الرائدة .. غداً | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 21 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 18 فبراير 2017 ميلاديا

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مدير تعليم جدة يدشن الملتقى العلمي للمدارس الرائدة .. غداً

مدير تعليم جدة يدشن الملتقى العلمي للمدارس الرائدة .. غداً
المناطق _عادل الزهراني

يدشن المدير العام للتعليم بجدة عبدالله الثقفي صباح غد الأحد   فعاليات الملتقى العلمي السادس للمدارس الرائدة تحت شعار ” المدارس الرائدة نواة نحو الاعتماد المدرسي” والذي  تحتضنه قاعة الملك فيصل للمؤتمرات بجامعة المؤسس .

و أوضح مدير ادارة التخطيط والتطوير بتعليم جدة خليل الوافي  أن الملتقى  يهدف إلى تطوير المعايير للمدارس الرائدة و بناء الاعتماد المدرسي و تأسيس التكامل بين التعليم العالي والعام في بناء معايير المدارس وذلك بمشاركة خبراء الاعتماد المؤسسي من عدة جامعات بالإضافة لتواجد تعليم المدينة المنورة كضيف شرف في الملتقى .

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