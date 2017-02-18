تعليم الطائف :يوجه قادة المدارس (بنين وبنات ) بتفعيل مبادرة كيف نكون قدوة ؟

وجه المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف الدكتور محمد بن حسن الشمراني جميع المدارس الحكومية والأهلية(بنين ، بنات) بمكاتب التعليم بضرورة تفعيل مبادرة “كيف نكون قدوة “.

واشار د.الشمراني إلى قرار مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بشأن إطلاق مبادرة ملتقى مكة الثقافي والذي تبنّى شعاراً سنوياً تقتبس منه البرامج والفعاليات والأنشطة حيث سيكون الشعار لهذا العام

#كيف_نكون_قدوة

وحث قادة المدارس بنين وبنات بالإطلاع على الإطار التنظيمي والخطة التشغيلية للملتقى وتشكيل فريق عمل يتولى الدخول على موقع الإدارة العامة للتعليم بالطائف على الرابطtaifedu.gov.sa،

أيقونة (ملتقى مكة الثقافي)، وتسجيل بياناته وطلب المشاركة في الفعاليات والأنشطة الجماعية. والإعلان عن الملتقى وحث الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات والمشرفين والمشرفات والإداريين للمشاركة في الفعاليات والأنشطة الفردية من خلال التسجيل بالموقع وطلب المشاركة.

وإدراج مبادرات الملتقى ضمن المعرض السنوي لأنشطة وفعاليات المدرسة.و تحمل جميع البنرات والمطبوعات شعار الملتقى “كيف نكون قدوة؟” ووضعها في مداخل الادارات والمكاتب والمدارس ومقرات الأنشطة وتفعيل الرسائل النصية ومواقع التواصل الإجتماعي بما يحقق شعار الملتقى.