وفد من مكتب الضمان بالرياض يزور محافظة “رماح” ويساهم في خدمة “200” مستفيد

أنهى فريق من مكتب الضمان الاجتماعي بالرياض خلال اليومين الماضيين مهمة جديدة في محافظة رماح تمثلت بزيارة المقعدين وكبار السن وذوي الاعاقة من الجنسين في منازلهم لتحديث بياناتهم ، وتسليم بطاقات الصرف الآلي للمستفيدين والمستفيدات ، والتحديث الشامل ، وتسجيل الحالات الجديدة التي تنطبق عليها الشروط المحددة بعد دراسة حالاتهم ، الى جانب استقبال المستفيدين في مقر المكتب مع موظفيه .

وبحسب الاحصائية فقد استفاد من الزيارة الاخيره مايزيد على “200” حالة من المشمولين برعاية الوزارة ، منها حالات مساعدات مقطوعه ، وحالات كبار السن ” فوق 80 عاماً ” وحالات النساء المهجورات .

وتعد هذه الزيارة هي الثانية التي يقوم بها فريق من ضمان الرياض الى محافظة رماح للغرض ذاته ، رغبة من المكتب التابع لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض في التسهيل على المستفيدين وتذليل كل العقبات التي تواجههم ، إذ قام الفريق قبل بضعة اسابيع بزيارة رماح وضرماء والمزاحمية، وسيواصل زياراته لعدد من المحافظات التابعة للعاصمة .