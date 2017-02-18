 وفد من مكتب الضمان بالرياض يزور محافظة “رماح” ويساهم في خدمة “200” مستفيد | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 21 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 18 فبراير 2017 ميلاديا

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وفد من مكتب الضمان بالرياض يزور محافظة “رماح” ويساهم في خدمة “200” مستفيد

وفد من مكتب الضمان بالرياض يزور محافظة “رماح” ويساهم في خدمة “200” مستفيد
المناطق _الرياض

أنهى فريق من مكتب الضمان الاجتماعي بالرياض خلال اليومين الماضيين مهمة جديدة في محافظة رماح تمثلت بزيارة المقعدين وكبار السن وذوي الاعاقة من الجنسين في منازلهم لتحديث بياناتهم ، وتسليم بطاقات الصرف الآلي للمستفيدين والمستفيدات ، والتحديث الشامل ، وتسجيل الحالات الجديدة التي تنطبق عليها الشروط المحددة بعد دراسة حالاتهم ، الى جانب استقبال المستفيدين في مقر المكتب مع موظفيه .

وبحسب الاحصائية فقد استفاد من الزيارة الاخيره مايزيد على “200” حالة من المشمولين برعاية الوزارة ، منها حالات مساعدات مقطوعه ، وحالات كبار السن ” فوق 80 عاماً ” وحالات النساء المهجورات .

وتعد هذه الزيارة هي الثانية التي يقوم بها فريق من ضمان الرياض الى محافظة رماح للغرض ذاته ، رغبة من المكتب التابع لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض في التسهيل على المستفيدين وتذليل كل العقبات التي تواجههم ، إذ قام الفريق قبل بضعة اسابيع بزيارة رماح وضرماء والمزاحمية، وسيواصل زياراته لعدد من المحافظات التابعة للعاصمة .

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