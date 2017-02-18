 الاتفاق ينهي تعاقده مع جاريدو بالتراضي ويعين إلكو بديلاً عنه | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 21 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 18 فبراير 2017 ميلاديا

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الاتفاق ينهي تعاقده مع جاريدو بالتراضي ويعين إلكو بديلاً عنه

الاتفاق ينهي تعاقده مع جاريدو بالتراضي ويعين إلكو بديلاً عنه
المناطق _الدمام
أعلنت إدارة الاتفاق عن توصلها إلى اتفاق مع مدرب فريق كرة القدم الأول بالنادي الإسباني خوان كارلوس جاريدو على إنهاء التعاقد بينهما، حيث اتفق جاريدو مع ادارة النادي على فك الارتباط بين الطرفين بالتراضي.
وقدمت إدارة النادي شكرها للمدرب خوان جاريدو على المجهودات التي بذلها مع الفريق في الفترة السابقة، متمنية له التوفيق في مسيرته المقبلة.
وكلفت إدارة النادي مدرب الفريق الأولمبي بالنادي الهولندي إلكو يوهانس لقيادة الفريق في المرحلة المقبلة، والتي ستبدأ بمواجهة الفتح يوم الجمعة المقبل في دور الـ 16 لكأس خادم الحرمين الشريفين.
وأكدت إدارة النادي ثقتها في المدرب إلكو الذي سبق له قيادة الفريق في وقت سابق، مثمنة استعداده لتولي المهمة في المرحلة المقبلة.
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