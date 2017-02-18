 ابها الرياضي يعلن عن موعد البرنامج الزمني للإنتخابات | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 21 جمادى الأول 1438 هجريا, الموافق 18 فبراير 2017 ميلاديا

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ابها الرياضي يعلن عن موعد البرنامج الزمني للإنتخابات

ابها الرياضي يعلن عن موعد البرنامج الزمني للإنتخابات
المناطق _عسير

أعلن نادي أبها عن البرنامج الزمني لانتخاب رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي أبها الرياضي خلال الفترة من الأحد 1438/5/15ھ إلى الخميس الموافق 1438/7/22 ھ حيث تبدأ الفترة الأولى وهي فترة فتح باب الترشح لرئاسة وعضوية المجلس وقيد الناخبين تمتد إلى 15 يوم حيث تبدأ يوم الأحد الموافق 1437/5/15ھ وتمتد إلى يوم الأحد 1438/5/29ھ .

وتبدأ الفترة الثانية وهي فترة إعلان القائمة الأولية للمرشحين والناخبين وتبدأ من يوم الأثنين 1438/5/30ھ وتمتد إلى يوم الأثنين 1438/6/14ھ .
وتبدأ الفترة الثالثة وهي فترة الطعن ضد القائمة الأولية للمرشحين والناخبين وتبدأ من يوم الثلاثاء الموافق 1438/6/15ھ إلى يوم الخميس الموافق 1437/6/17ھ .
وتبدأ الفترة الرابعة وهي النظر في الطعون المقدمة وتبدأ من يوم الأحد الموافق 1438/6/20ھ إلى يوم الأثنين الموافق 1437/6/28ھ .
وتبدأ الفترة الخامسة وهي إعلان القائمة النهائية للمرشحين والناخبين وتبدأ من يوم الثلاثاء 1438/6/29ھ وتمتد إلى يوم الأربعاء الموافق 1438/7/8ھ .
بعد ذلك يتم الاقتراع وعقد إجتماع للجمعية العمومية وذلك يوم الخميس الموافق 1438/7/9ھ .

بعد الاقتراع وعقد إجتماع الجمعية العمومية تبدأ الفترة السادسة وهي الطعن على إجراءات عقد الجمعية العمومية وتبدأ من يوم الأحد الموافق 1438/7/12ھ وتمتد إلى يوم الثلاثاء 1438/7/14ھ .
بعد ذلك تبدأ الفترة السابعة والأخيرة وهي النظر في الطعون ضد إجراءات عقد الجمعية العمومية وتبدأ من يوم الأربعاء 1438/7/15ھ وتمتد إلى يوم الخميس 1438/7/22ھ . هذا وحدد البيان البرنامج الزمني إلى جانب تفاصيل التقديم على عضوية في مقر النادي وعبر وسائل التواصل الرسميه الخاصه بالنادي.

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